Служба в ВСУ для мужчин и женщин на 3,5 месяца вместо "срочки": в Минобороны назвали план Зеленского

В Украине собираются сделать военную службу в ВСУ интересной и престижной / Фото Reuters

Сегодня структура Вооруженных сил Украины состоит из трех категорий военнослужащих – срочники, контрактники и граждане, которые служат более 10 лет. Указ Зеленского направлен на построение профессиональной армии в течение 4 лет. Идет работа над законопроектами, включая альтернативную службу для парней и девушек сроком на 3-3,5 месяца, после которой они не будут попадать на срочный призыв. В 2024 году планируется полный отказ от "срочки". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что государство должно работать над тем, чтобы служба в украинской армии была интересной и перспективной. Для этого нужно проводить реформы.

Как сейчас комплектуются ВСУ

По словам Резникова, в структуру армии Украины сейчас включены три категории граждан:

Военнослужащие срочной службы. Это лица, который служат в рамках призыва около 1,5 лет. Сейчас их около 10% от всей численности Вооруженных сил, которая составляет 261 тысячу человек.

Контрактники. Парни и девушки подписывают контракты на срок от 8 месяцев до 3 лет

Лица, которые находятся на службе в ВСУ более 10 лет.

Украина в течение 4 лет собирается перейти на контрактную армию

Министр обороны сказал, что государство намерено за четыре года сформировать полностью профессиональную армию. Служба в ВСУ должна стать престижной.

"Идея указа Зеленского заключается в том, что в течение 4 лет в спокойном плановом режиме мы должны перейти к формированию профессиональной армии. Это даст нам возможность отказаться от срочного призыва, от краткосрочных контрактов и сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией", - отметил Резников

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Служба в ВСУ для женщин и мужчин на 3-3,5 месяца

Глава Минобороны рассказал о том, что в военном ведомстве уже работают над проектами законов, предусматривающих вместо срочной службы военную подготовку сроком на 3-3,5 месяца. После этого их уже не будут призывать на срочку.

"Начиная с того, чтобы начать альтернативную срочной службе систему подготовки юношей и девушек на 3-3,5 месяца. После подготовки они будут попадать на срочный призыв", - добавил Резников.

В 2024 году ВСУ могут полностью перейти на контракт

Министр обороны уточнил, что уже с 2024 года государство может полностью отказаться от призыва на срочную службу. Нужно обеспечить реализацию реформ для того, чтобы служба в армии стала престижной.

"Служба в ВСУ должна быть интересной, контракт должен быть от 10 лет, тогда есть смысл инвестировать в подготовку, в жилищную программу, денежное обеспечение", - подчеркнул Алексей Резников.

Планы по отмене призыва на срочную военную службу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля в ходе своего выступления в Раде подписал указ, которым предполагается проведение реформы в структуре Вооруженных сил. В частности, численность ВСУ в течение 3 лет планируют увеличить еще на 100 тысяч человек. Президент поручил Кабмину разработать законопроект по отмене срочной службы с 1 января 2024 года. Документ должны передать на рассмотрение Верховной Рады.

Министр обороны Алексей Резников позже объяснил, что срочную службу намерены заменить интенсивной военной подготовкой на 3-4 месяца. За это время граждане смогут научиться базовым военным навыкам. Необходимые изменения в законодательства уже готовятся.

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