США помогут Украине вернуть Крым: в МИД сделали заявление

Украина в скором времени намерена вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюции по Крыму.
Соединенные Штаты Америки готовы к совместной с Украиной работе над созданием Крымской платформы. Вашингтон не намерен признавать оккупированный Крым территорией РФ.
Как сообщают в Министерстве иностранных дел Украины, в Киеве замглавы украинского внешнеполитического ведомства Эмине Джепарова провела встречу с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.
В рамках переговоров Джепарова представила Квин видение Киевом аспектов реализации Крымской платформы, целью которой является формирование на мировой политической арене позиции по непризнанию оккупации Россией автономной республики Крым.
Представитель США Квин, в свою очередь, подтвердила готовность Вашингтона принять участие в работе над реализацией Крымской платформы и подтвердила позицию Штатов по вопросу аннексии Крыма.Читайте такжеПолитолог объяснил, почему Путин не может вернуть Крым Украине
В заявлении подчеркивается, что в ходе переговоров стороны подняли вопрос укрепления и обновления резолюций по Крыму в вопросах милитаризации Россией полуострова и ситуацией с соблюдением прав человека. В скором времени Украины намерена вынести данные резолюции на рассмотрение Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.
Крымская платформа
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября во время визита в Турцию заявил, что Киев создает Крымскую платформу. Задачей переговорной площадки является выработка решений с целью возвращения аннексированного полуострова под политический контроль Киева.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил готовность Анкары присоединиться к Крымской платформе. Он подтвердил, что Турецкая республика не признает оккупированный Крым территорией РФ.
- 20 октября во время выступления в Верховной Раде Зеленский заявил, что он также обсудил вопросы Крымской платформы с Евросоюзом, Канадой и Великобританией. Многие страны, по его словам, готовы работать вместе с Украиной по вопросу деоккупации Крыма.