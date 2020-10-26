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США помогут Украине вернуть Крым: в МИД сделали заявление

26 октября 2020, 21:26

Украина в скором времени намерена вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюции по Крыму.

МИД Украины
Украина заручилась поддержкой США по вопросам Крыма - МИД / ZN.UA

Соединенные Штаты Америки готовы к совместной с Украиной работе над созданием Крымской платформы. Вашингтон не намерен признавать оккупированный Крым территорией РФ.

Как сообщают в Министерстве иностранных дел Украины, в Киеве замглавы украинского внешнеполитического ведомства Эмине Джепарова провела встречу с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

В рамках переговоров Джепарова представила Квин видение Киевом аспектов реализации Крымской платформы, целью которой является формирование на мировой политической арене позиции по непризнанию оккупации Россией автономной республики Крым.

Представитель США Квин, в свою очередь, подтвердила готовность Вашингтона принять участие в работе над реализацией Крымской платформы и подтвердила позицию Штатов по вопросу аннексии Крыма.Читайте такжеПолитолог объяснил, почему Путин не может вернуть Крым Украине

В заявлении подчеркивается, что в ходе переговоров стороны подняли вопрос укрепления и обновления резолюций по Крыму в вопросах милитаризации Россией полуострова и ситуацией с соблюдением прав человека. В скором времени Украины намерена вынести данные резолюции на рассмотрение Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

Крымская платформа

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