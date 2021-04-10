Пушилин обратится к Путину по Донбассу: названы три главных сценария

Пушилин намерен просить Путина признать "ДНР" независимым государством - СМИ / Фото Reuters

Руководство российских незаконных вооруженных формирований "ДНР" работает над тремя вариантами обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Первый вариант предполагает просьбу военной помощи боевикам. Второй вариант – присоединение оккупированных районов Донецкой области к России. Сценарий №3 – просьба к Москве признать независимость ОРДО с подписанием договора о дружбе и сотрудничестве. Такие инициативы предусмотрены текстами трех проектов письма, которое готовит так называемый "МИД ДНР" на имя Путина с подписью Пушилина.

Как сообщает Zn.ua, документы с такими планами были получены спецслужбами Украины по дипломатическим и коммуникационным каналам. Сведения переданы союзниками Киева.

Согласно информации украинских спецслужб, в направлении восточных областей Украины россияне сконцентрировали военные подразделения, численность которых больше, чем была в 2014 году. На другом направлении идет работа над инициативами "ДНР" по ситуации на Донбассе. Варианты направляются в Москву.

Преамбула заявления

Издание указывает, что преамбула в трех документах представителей боевиков одинаковая. В текстах речь идет о том, что Пушилин благодарит Путина за "участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года". Кроме того, "бесценными" называются решения Москвы о признании "документов республик" и предоставлении гражданства России на оккупированном Донбассе. Жителей оккупированного Донецка называют "русскими по духу" и стремящимися к интеграции с РФ. Также Пушилин называет РФ посредником в конфликте на Донбассе и высоко оценивает усилия российского государства.Читайте такжеПолитолог раскрыл сценарий будущего оккупированного Донбасса

Кроме того, в вариантах единого заявления Украину обвиняют в нарушении Минских соглашений, которые якобы "никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие" и о "решении США" поддержать якобы силовой сценарий Киева по деоккупации Донбасса.

Преамбула завершается, и далее тексты уже отличаются.

Первый вариант

"Глава ДНР" Пушилин обращается к российскому президенту Путина "оказать военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины". Просьба аргументируется целью не допустить жертв среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.

Второй вариант

Пушилин просит Путина присоединить "ДНР" к России. В тексте указывается просьба принять оккупированные районы Донецкой области в состав Российской Федерации на базе итогов "референдума", который состоялся 11 мая 2014 года.

"От имени всего русского населения и российских граждан, проживающих на территории Республики, как законно избранный Глава Донецкой Народной Республики, прошу Вас принять нашу Республику в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великого государства Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства", - говорится в проекте обращения Пушилина.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

При этом Пушилин указывает на готовность провести повторный референдум, подтверждающий присоединение к России.

Третий вариант

Пушилин призывает Путина признать "ДНР" в качестве "независимого государства" с перспективой рассмотрения заключения двухсторонних государственных договоров о дружбе и сотрудничестве, включая совместную работу в оборонной сфере. Причем проект договора уже якобы подготовлен представителями оккупированного Донецка.

Конфликт России и Украины