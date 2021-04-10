Пушилин обратится к Путину по Донбассу: названы три главных сценария

Оккупационная администрация Донецка может обратиться к Путину с просьбой присоединить захваченные районы Донбасса к России.
Руководство российских незаконных вооруженных формирований "ДНР" работает над тремя вариантами обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Первый вариант предполагает просьбу военной помощи боевикам. Второй вариант – присоединение оккупированных районов Донецкой области к России. Сценарий №3 – просьба к Москве признать независимость ОРДО с подписанием договора о дружбе и сотрудничестве. Такие инициативы предусмотрены текстами трех проектов письма, которое готовит так называемый "МИД ДНР" на имя Путина с подписью Пушилина.
Как сообщает Zn.ua, документы с такими планами были получены спецслужбами Украины по дипломатическим и коммуникационным каналам. Сведения переданы союзниками Киева.
Согласно информации украинских спецслужб, в направлении восточных областей Украины россияне сконцентрировали военные подразделения, численность которых больше, чем была в 2014 году. На другом направлении идет работа над инициативами "ДНР" по ситуации на Донбассе. Варианты направляются в Москву.
Преамбула заявления
Издание указывает, что преамбула в трех документах представителей боевиков одинаковая. В текстах речь идет о том, что Пушилин благодарит Путина за "участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года". Кроме того, "бесценными" называются решения Москвы о признании "документов республик" и предоставлении гражданства России на оккупированном Донбассе. Жителей оккупированного Донецка называют "русскими по духу" и стремящимися к интеграции с РФ. Также Пушилин называет РФ посредником в конфликте на Донбассе и высоко оценивает усилия российского государства.Читайте такжеПолитолог раскрыл сценарий будущего оккупированного Донбасса
Кроме того, в вариантах единого заявления Украину обвиняют в нарушении Минских соглашений, которые якобы "никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие" и о "решении США" поддержать якобы силовой сценарий Киева по деоккупации Донбасса.
Преамбула завершается, и далее тексты уже отличаются.
Первый вариант
"Глава ДНР" Пушилин обращается к российскому президенту Путина "оказать военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины". Просьба аргументируется целью не допустить жертв среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.
Второй вариант
Пушилин просит Путина присоединить "ДНР" к России. В тексте указывается просьба принять оккупированные районы Донецкой области в состав Российской Федерации на базе итогов "референдума", который состоялся 11 мая 2014 года.
"От имени всего русского населения и российских граждан, проживающих на территории Республики, как законно избранный Глава Донецкой Народной Республики, прошу Вас принять нашу Республику в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великого государства Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства", - говорится в проекте обращения Пушилина.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины
При этом Пушилин указывает на готовность провести повторный референдум, подтверждающий присоединение к России.
Третий вариант
Пушилин призывает Путина признать "ДНР" в качестве "независимого государства" с перспективой рассмотрения заключения двухсторонних государственных договоров о дружбе и сотрудничестве, включая совместную работу в оборонной сфере. Причем проект договора уже якобы подготовлен представителями оккупированного Донецка.
Конфликт России и Украины
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта объявил о том, что Россия сосредоточила свои войска вблизи украинских границ и мотивирует свои действия подготовкой к военным учениями.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 апреля сказал, что войска РФ у границ Украины будут находиться столько времени, сколько потребуется. При этом решение о сроках их дислокации в приграничных с украинскими территориями районах будет приниматься военными руководством и президентом Путиным.
- Замглавы АП РФ Дмитрий Козак пригрозил Украине действиями России по "защите Донбасса" в случае масштабной эскалации конфликта. Он утверждает, что при таком развитии событий это станет "началом конца" украинского государства.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля заявил, что Киев не готовит военную операцию по освобождению захваченных районов Донецкой и Луганской областей. Россия запустила кампанию по дезинформации против Украины. При этом украинская армия готова дать отпор любым провокациям противника.