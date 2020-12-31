Стало известно о возможности КСУ обжаловать решение Зеленского по Тупицкому

Заявление КСУ о "ничтожности" указа Зеленского – это дикая история, считает Ольга Совгиря.
Ситуация, при которой правовой департамент и секретариат Конституционного суда Украины считают указ президента "ничтожным", является неприемлемой. Решение главы государства принято на базе действующего законодательства и может быть обжаловано либо в рамках административного производства, либо в самом КСУ согласно процедуре.
Об этом заявила представитель Верховной Рады в Конституционном суде, народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Ольга Совгиря в эфире телеканала Украина 24, комментируя указ Зеленского по временному отстранению от выполнения обязанностей главы КСУ Тупицкого.
По ее словам, непризнание правовым департаментом и секретариатом КСУ указа президента – это дикая ситуация. При таком развитии событий не соответствующими Конституции можно назвать любые политико-правовые документы.
"Конституционный суд в лице его правового департамента и секретариата считает, что указ президента "становится ничтожным". Для меня как для юриста это дикая ситуация, когда правовой департамент аппарата позволяет себе признавать неконституционными указы или в принципе что угодно", - считает Совгиря.Читайте такжеУ Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами
Также парламентарий добавила, что указ главы государства соответствует действующему законодательству и исходит из Уголовно-процессуального кодекса. Если в законности решения существуют сомнения, указ можно обжаловать в административном производстве либо на базе Конституционного суда.
"Он (указ, - ред.) может быть обжалован на предмет законности в административном производстве, или он может быть обжалован в том же Конституционном суде в порядке, который определен Конституцией", - подчеркнула Ольга Совгиря.
Новый конфликт власти и КСУ
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря по итогам внеочередного заседания СНБО принял решение отстранить Александра Тупицкого от должности председателя КСУ на 2 месяца.
- Этому предшествовал вызов Тупицкого в Генпрокуратуру, где ему должны были вручить подозрение по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий в ОГП не пришел, вследствие чего и.о прокурора обратился к президенту с ходатайством отстранить Тупицкого от занимаемой должности.
- В КСУ считают, что решение об отстранении Тупицкого не соответствует конституционным полномочиям президента и считают указ главы государства вмешательством в деятельность суда.
- В Генпрокуратуре считают законным указ президента Зеленского, который имел право отстранить Тупицкого от руководства Конституционным судом на временной основе из-за того, что судья стал фигурантом уголовного дела.