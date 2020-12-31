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Стало известно о возможности КСУ обжаловать решение Зеленского по Тупицкому

31 декабря 2020, 03:28
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Заявление КСУ о "ничтожности" указа Зеленского – это дикая история, считает Ольга Совгиря.

Конституционный суд
В Слуге народа заявили, что существует два способа оспорить указ Зеленского о временном отстранении Тупицкого с поста главы КСУ / УНИАН

Ситуация, при которой правовой департамент и секретариат Конституционного суда Украины считают указ президента "ничтожным", является неприемлемой. Решение главы государства принято на базе действующего законодательства и может быть обжаловано либо в рамках административного производства, либо в самом КСУ согласно процедуре.

Об этом заявила представитель Верховной Рады в Конституционном суде, народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Ольга Совгиря в эфире телеканала Украина 24, комментируя указ Зеленского по временному отстранению от выполнения обязанностей главы КСУ Тупицкого.

По ее словам, непризнание правовым департаментом и секретариатом КСУ указа президента – это дикая ситуация. При таком развитии событий не соответствующими Конституции можно назвать любые политико-правовые документы.

"Конституционный суд в лице его правового департамента и секретариата считает, что указ президента "становится ничтожным". Для меня как для юриста это дикая ситуация, когда правовой департамент аппарата позволяет себе признавать неконституционными указы или в принципе что угодно", - считает Совгиря.Читайте такжеУ Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами

Также парламентарий добавила, что указ главы государства соответствует действующему законодательству и исходит из Уголовно-процессуального кодекса. Если в законности решения существуют сомнения, указ можно обжаловать в административном производстве либо на базе Конституционного суда.

"Он (указ, - ред.) может быть обжалован на предмет законности в административном производстве, или он может быть обжалован в том же Конституционном суде в порядке, который определен Конституцией", - подчеркнула Ольга Совгиря.

Новый конфликт власти и КСУ

Верховная Рада КСУ Слуга народа новости Украины
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