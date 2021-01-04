Стало известно, во сколько миллионов украинцам обойдутся полеты Зеленского в 2021-м

Сумма пока приблизительная, но она уже перевалила за несколько десятков миллионов гривен.
На авиаперелеты украинского президента Владимира Зеленского, который скоро отправится в азиатское турне, в 2021 году планируют потратить порядка 60 млн грн, свидетельствуют данные в системе Prozorro.
Победителю тендера придется предоставить хотя бы два самолета (не менее 42 посадочных мест и два салона в каждом – бизнес-класс и эконом-класс). Вылетать планируется из Борисполя.
При этом сумма в 60 млн грн пока что приблизительная. Окончательная оплата зависит от количества предоставленных услуг. Счет за каждый полет выставляется заранее.
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Владимир Зеленский: новости
- В Офисе президента рассказали о визите Зеленского в США. Также в Украину в первой половине 2021 года приедет президент Франции Эммануэль Макрон.
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Автор: Диана Беловодская