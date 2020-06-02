УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Нардеп угодила в скандал и сорвала собеседование у главы Минздрава

2 июня 2020, 20:55

Министру здравоохранения не удалось провести собеседование из-за действий нардепа.

Степанов
Нардеп сорвала собеседование в кабинете Степанова / УНИАН

Депутат от фракции Голос Ольга Стефанишина угодила в громкий скандал и сорвала собеседование с кандидатом на должность руководителя Национальной службы здоровья, которое в своем служебном кабинете проводил министр здравоохранения Максим Степанов.

Инцидент произошел сегодня, 2 июня, сообщил министр здравоохранения.

Он обвинил депутата в манипуляциях из-за прямой трансляции собеседования, которую Стефанишина пыталась вести в соцсети.

Читайте такжеСтепанов рассказал, когда в Украине разрешат проводить крупные мероприятия

На видео она заявила, что хочет вести трансляцию собеседований, поскольку отбор на руководителя службы с крупнейшим в системе Минздрава бюджетом должен быть прозрачным.

В свою очередь, министр попросил депутата покинуть кабинет, поскольку она своими действиями создает неравные условия для кандидатов.

Отметим, несмотря на то, что карантинные меры смягчают, Минздрав вместо полноценной процедуры конкурсного отбора, для избрания председателя Национальной службы здоровья решил воспользоваться проведением собеседований через Zoom. Хотя СНБО и СБУ официальными письмами настоятельно рекомендовали государственным органам этим приложением не пользоваться.

Как ранее писал Главред, в аппарате Министерства здравоохранения Украины установлен прецедент заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Часть сотрудников будет отправлена на изоляцию.

Также отметим, Министерство здравоохранения обнародовало правила для занятий в спортзалах и бассейнах, где с 1 июня послабляют карантинные требования.

Максим Степанов скандал МОЗ
Сейчас вы просматриваете новость «Нардеп угодила в скандал и сорвала собеседование у главы Минздрава». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:28
Грозит опасность: оккупанты Крыма приняли поспешное решение по поводу школ
21:01
Время кидалова: как пережить опасное лунное затмение в июне
20:55
Нардеп угодила в скандал и сорвала собеседование у главы Минздрава
20:53
Дорогая коммуналка, большие налоги и отказ от соцвыплат: чем украинцы заплатят за кредит МВФ
20:49
В ДШВ оценили видео с допросом захваченного ФСБ украинского бойца Видео
20:26
Провоцируют коронавирус: названы опасные лекарства
20:08
40 ударов топором: на Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с сожителем
19:57
Радоваться нечему: в Минфине ошарашили прогнозом по курсу доллара до конца года
19:38
"Зачем страна тратила деньги?": Зеленский распек ректоров ведущих вузов за кадровый голод
18:59
Время и Стекло Финальные титры - расписание концертов на 2020 год
18:56
Стрельба в Броварах: задержаны еще 13 титушек во главе с "авторитетом" Видео
18:44
Путин разрешил армии РФ бить ядерными бомбами: при каких условиях
18:35
В Минобразования рассказали, как жителям Донбасса и Крыма поступить в ВУЗы Украины без ЗНО
18:34
15 тысяч пачек в день: контрабандисты подделывали сигареты ВТФ и мировых брендов
18:26
Ни нашим, ни вашим: в Беларуси напечатали странную карту без Крыма
18:06
Голос країни 11 сезон - онлайн кастинг и правила проекта
18:01
"Спасибо тебе, президент": Трамп похвалил себя и силовиков за борьбу с митингующими
18:01
Товары из магазина и кафе в сервисе OKKO PAY: оплачивай возле колонки, получай в авто новости компании
17:49
Пинчук может продать свои телеканалы российскому миллиардеру – СМИ
17:47
В Украине растут цены на АЗС: эксперты рассказали, чего ждать автовладельцам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять