Нардеп угодила в скандал и сорвала собеседование у главы Минздрава

Нардеп сорвала собеседование в кабинете Степанова / УНИАН

Депутат от фракции Голос Ольга Стефанишина угодила в громкий скандал и сорвала собеседование с кандидатом на должность руководителя Национальной службы здоровья, которое в своем служебном кабинете проводил министр здравоохранения Максим Степанов.

Инцидент произошел сегодня, 2 июня, сообщил министр здравоохранения.

Он обвинил депутата в манипуляциях из-за прямой трансляции собеседования, которую Стефанишина пыталась вести в соцсети.

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На видео она заявила, что хочет вести трансляцию собеседований, поскольку отбор на руководителя службы с крупнейшим в системе Минздрава бюджетом должен быть прозрачным.

В свою очередь, министр попросил депутата покинуть кабинет, поскольку она своими действиями создает неравные условия для кандидатов.

Отметим, несмотря на то, что карантинные меры смягчают, Минздрав вместо полноценной процедуры конкурсного отбора, для избрания председателя Национальной службы здоровья решил воспользоваться проведением собеседований через Zoom. Хотя СНБО и СБУ официальными письмами настоятельно рекомендовали государственным органам этим приложением не пользоваться.

Как ранее писал Главред, в аппарате Министерства здравоохранения Украины установлен прецедент заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Часть сотрудников будет отправлена на изоляцию.

Также отметим, Министерство здравоохранения обнародовало правила для занятий в спортзалах и бассейнах, где с 1 июня послабляют карантинные требования.