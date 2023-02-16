Сумасшедший план Медведчука по Украине: Данилов рассказал, что упало на стол Путину

Руководство страны-агрессора России уже осознало, что полностью захватить Украину оккупантам не удастся, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Медведчук принес Путину бумажки по "созданию второй Украины" - Данилов / Коллаж УНИАН, СБУ

Подозреваемый в госизмене бывший депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук принес своему куму, директору страны-оккупанта России Владимиру Путину, некий "план Б" по войне. Бумажка предусматривает реализацию, дескать, "проекта второй Украины". Москва понимает, что всю страну оккупировать не удастся и пытается запустить "корейский сценарий". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью BBC News Украина он рассказал о том, что Медведчук притащил своему куму Путину так называемый "план Б" по оккупации украинского государства. Речь идет о создании "второй Украины", поскольку в Кремле поняли – всю страну захватить не удастся.

По словам чиновника, в директорской Путина мечтают о запуске "корейского сценария".

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"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. (...) Они сейчас будут делать "план Б", когда будут делать так называемую вторую Украину. Этот сумасшедший план принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", - подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, Украине 21 сентября удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали. В Москву отправили обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука, который успел дать показания. За одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 украинцев.

В конце ноября Медведчука с его женой Марченко видели в одном из кафе в оккупированной Ялте. Там у него, вероятно, осталась роскошная вилла.

Новое наступление России на Украину

В ГУР Минобороны Украины ранее рассказали о том, что у оккупантов России нет ресурсов для того, чтобы провести новое масштабное наступление. Захватчики будут атаковать на Донбассе с целью определенного тактического продвижения.

Журналисты The New York Times опубликовали материал, в котором речь шла о дальнейших сценариях на войне России против Украины. В частности, Москва собирает десятки тысяч солдат, чтобы окружить украинскую армию на Донбассе. Кроме того, оккупанты могут открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны предположили, что оккупационные войска РФ столкнулись с проблемами во время нового наступления на Донбассе. По мнению специалистов, оккупанты недостаточно подготовлены, а большинство из новых солдат – мобилизованные. Аналитики в качестве примера привели ситуацию под Угледаром, когда 155-я бригада российских морпехов была разгромлена украинскими военными.

Война России против Украины: