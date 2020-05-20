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Супрун поведала, как ее "сватали" в команду Саакашвили

20 мая 2020, 23:31

По словам бывшей чиновницы, глава Офиса президента предлагал ей присоединиться к Национальному совету реформ.

Ульяна Супрун
Супрун рассказала, как ее приглашали в команду Саакашвили / Znaj

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сделала громкое заявление о том, что глава ОПУ Андрей Ермак от имени президента звал ее присоединиться к Национальному совету реформ, исполнительный комитет которого возглавляет экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

"18 мая Андрей Ермак пригласил меня на встречу в Офис Президента Украины. Из уважения к институту президента Украины я пошла. Встреча состоялась на следующий день в 17 часов. Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ", - отметила Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, на встрече также присутствовали заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Александр Ольшанский и исполнительный директор ArcUA.org Стас Грещишин.

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"Мой вопрос о том, в какой роли меня видят (в составе самого совета реформ, или в исполнительном комитете или в составе рабочей группы) было переадресовано  Александру Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, ведь узнал о теме встречи непосредственно во время разговора", - добавила Супрун.

Экс-глава Минздрава считает, что эту встречу устроили "для галочки", а в реальности не было никакого предложения: "Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела".

Напомним, ранее экс-и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявляла о том, что перечень лекарств из протокола лечения китайского коронавируса, недавно утвержденного Минздравом Украины, не имеет научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике. До этого она решила попросить у миллиардера Илона Маска помощи для украинских больниц в борьбе с пандемией коронавируса и получила на орехи в Сети

Ульяна Супрун Андрей Ермак офис президента Владимир Зеленский
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