Свежий опрос выявил четырех фаворитов украинского электората на выборах в Раду

вежий опрос выявил четырех фаворитов украинского электората на выборах в Раду / УНИАН

Четыре политические силы прошли бы в Верховную Раду в случае проведения выборов в ближайшее время.

Согласно свежим данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 30 июня - 3 июля 2021 года, парламентский рейтинг возглавляет политическая партия "Слуга народа", которой готовы подарить свои голоса 24,9% тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 13,5% респондентов, за политическую силу "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,8%, за партию "Батькивщина" - 12,3%.

Рейтинг других политических сил намного ниже. В частности, электоральная поддержка партии "Сила и честь" равна 4,8%, Радикальной партии - 4,7%, партии "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, партии Мураева "Наши" - 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%, партии Шария - 3,7%,

Рейтинг других политических сил - менее 3%.

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Динамику поддержки политических сил можно проследить за графиком.

Опрос проводился с 30 июня по 3 июля методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна, социологи опросили 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Читайте такжеИ Порошенко, и Тимошенко: социологи выяснили, что Зеленский во втором туре обошел бы всех соперниковРанее в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.