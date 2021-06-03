Тюрьма за ложь в декларациях: Зеленский объявил о блокаде принятого Радой законопроекта

Зеленский ветирует принятый Радой законопроект о тюрьме за ложь в декларациях, который он ранее внес в парламент / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен наложить вето на принятый Верховной Радой 3 июня законопроект №4651, предусматривающий возвращение нормы о лишении свободы политиков и чиновников в случае внесения недостоверных сведений в е-декларации. Причиной тому являются внесенные парламентариями правки, которые позволяют оформлять имущество на родственников и самостоятельно не декларировать активы.

"Подписание закона в проголосованном в Верховной раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - цитирует гаранта пресс-служба Офиса главы государства.

В сообщении указано, что народные депутаты внесли изменения по вопросам декларирования активов членов семьи. Такие механизмы позволят им не указывать в своих е-декларациях имущество в том случае, если один из членов семьи не предоставляет сведений о подобных активах. Депутаты и чиновники смогут переписывать свои активы на родственников и, следовательно, смогут избежать уголовной ответственности.Читайте такжеТюрьма за ложь в декларациях: Венецианка согласовала законопроект Зеленского

Глава государства добавил, что внедрение системы е-декларирования было одним из требований Евросоюза для обеспечения безвиза с Украиной. Поэтому нельзя допустить, чтобы достижения государства были поставлены под угрозу.

"Система электронного декларирования была требованием Европейского союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла законопроект №4651, который предполагает усиление уголовной ответственности за недостоверное декларирование в виде ограничения свободы или содержания под стражей на срок около 2 лет.

Электронное декларирование в Украине

Верховная Рада Украины 4 декабря 2020 года вернула уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях для государственных служащих. Парламентарии восстановили норму, признанную неконституционной КСУ еще 27 октября. Согласно новому на тот момет закону, нарушения электронного декларирования предполагало не лишение свободы, а ее ограничение и штрафы.

У Зеленского говорили, что закон – временный, а сам глава государства настаивает на том, что за обман в е-декларациях должна быть строгая уголовная ответственность.

В ЕС после принятия закона от 4 декабря 2020 года призывали Киев усилить ответственность за ложь в электронных декларациях.