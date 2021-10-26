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У Ангелы Меркель закончились полномочия канцлера Германии: кто ее заменит

26 октября 2021, 18:56
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Несмотря на то, что Меркель не является членом Бундестага, она присутсвовала на его сегодняшнем заседании.

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Меркель больше не канцлер / Getty

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. несмотря на завершение срока полномочий канцлера республики Ангелы Меркель, попросил ее продолжить правительственную деятельность.

Исходя из этого Меркель останется при своей должности до избрания нового канцлера, пишет Der Tagesspiegel.

Полномочия Меркель прекратились во вторник, 26 октября, во время первого заседания Бундестага нового созыва.

Штайнмайер собирается передать членам федерального правительства удостоверения об увольнении.

Стоит отметить, что статья 69 Конституции Германии предусматривает данное решение президента, а также гласит, что ни канцлер, ни министр не вправе отказать в этом.

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Жизнь Меркель

Ангела Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге.

Она известна, как немецкий государственный и политический деятель, ученая-физхимик, доктор естественных наук, действующий федеральный канцлер Германии.

Этот пост она заняла 22 ноября 2005 года и таким образом стала первой женщиной Федеральным канцлером Германии.

Кроме того, она 31 год была членом Бундестага.

Она дважды была замужем. Впервые - с 1977 по 1982 годы с физиком Уильрихом Меркелем, а второй брак, который длится до сих пор, она зарегистрировала в 1988 году с квантовым химиком Иоахимом Зауэром.

Детей у Ангелы Меркель нет.

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