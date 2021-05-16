У Авакова оценили вероятность побега Медведчука из Украины

Медведчук не сможет покинуть территорию Украины – советник Авакова / УНИАН

Украинская правоохранительная система сможет остановить вылеты Виктора Медведчука в том случае, если суд установит его обязательное местонахождения. Пограничники не выпустят политика с территории Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

В интервью Obozrevatel он рассказал о том, что если политик попытается покинуть территорию Украины вопреки решению суда, то правоохранительные органы сработают согласно установленным нормам. В свою очередь, пограничники не пропустят Медведчука в случае попытки его выезда за границу.

"Я думаю, что не будет проблемы для нашей правоохранительной системы остановить вылеты Медведчука, если судебная система обяжет его находиться в пределах той или иной территориальной единицы. Если это будет Украина, я уверен, что украинские пограничники не пропустят Медведчука с территории Украины", - утверждает Мартыненко.Читайте такжеБутусов объявил о плане побега Медведчука и предупредил об угрозах Путина

По его словам, украинская правоохранительная система готова обеспечить пребывание человека на той территории, которую укажет суд в своем решении.

"Если это будет Киев, Киевская область или любое другое место, я уверен, что у нас правоохранительная система способна обеспечить нахождение подозреваемого лица на той территории, которая будет указана в судебном решении", - подчеркнул Владимир Мартыненко.

Арест Виктора Медведчука