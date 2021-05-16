У Авакова оценили вероятность побега Медведчука из Украины

Правоохранительная система Украины способна обеспечить нахождение человека на территории, которая будет указана судом, утверждает Владимир Мартыненко.
Украинская правоохранительная система сможет остановить вылеты Виктора Медведчука в том случае, если суд установит его обязательное местонахождения. Пограничники не выпустят политика с территории Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.
В интервью Obozrevatel он рассказал о том, что если политик попытается покинуть территорию Украины вопреки решению суда, то правоохранительные органы сработают согласно установленным нормам. В свою очередь, пограничники не пропустят Медведчука в случае попытки его выезда за границу.
"Я думаю, что не будет проблемы для нашей правоохранительной системы остановить вылеты Медведчука, если судебная система обяжет его находиться в пределах той или иной территориальной единицы. Если это будет Украина, я уверен, что украинские пограничники не пропустят Медведчука с территории Украины", - утверждает Мартыненко.Читайте такжеБутусов объявил о плане побега Медведчука и предупредил об угрозах Путина
По его словам, украинская правоохранительная система готова обеспечить пребывание человека на той территории, которую укажет суд в своем решении.
"Если это будет Киев, Киевская область или любое другое место, я уверен, что у нас правоохранительная система способна обеспечить нахождение подозреваемого лица на той территории, которая будет указана в судебном решении", - подчеркнул Владимир Мартыненко.
Арест Виктора Медведчука
- Печерский районный суд города Киева в четверг, 13 мая, принял решение об избрании меры пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста до 9 июля.
- Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене и ряде эпизодов, среди которых сговор с РФ для добычи энергоресурсов в оккупированном Крыму, передача Москве секретных данных о ВСУ и создание организации, целью которой является влияние на ситуацию в Украине при помощи трудовой миграции.
- Российский президент Владимир Путин негативно отреагировал на дело Медведчука. По его словам, данный прецедент свидетельствует о репрессиях в отношении политиков, которые пытаются договориться с Россией.