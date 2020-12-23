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У Кравчука прояснили вопрос подключения США и Британии к переговорам по Донбассу

23 декабря 2020, 16:52

На данный момент Минские договоренности работают – от них отказываться нельзя, считает Сергей Гармаш.

Жители Донбасса
Жители Донбасса / УНИАН

Украине не нужно отказываться от Минских договоренностей по Донбассу, так как при определенном развитии событий они будут работать в интересах Киева. Однако следует искать и другие варианты, среди которых – привлечение к переговорному процессу США и Великобритании.

Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области от переселенцев, делегат Украины в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24, комментируя вопрос продвижения переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

По его словам, альтернатива Минским переговорам существует, однако пока "Минск" работает, не факт, что нужно искать новый формат. Тем более при правильном использовании этой переговорной площадки она будет работать эффективно.

Впрочем, нужно использовать новые переговорные площадки. В том числе и при участии гарантов Будапештского меморандума, среди которых Великобритания и США.Читайте такжеВ МИД Украины сделали новое заявление о Будапештском меморандуме

"Искать какой-то другой механизм параллельно "Минску", более высокий политический уровень, подключать США, Великобританию, подписантов Будапештского меморандума, - в этом есть смысл", - считает Гармаш.

Также он добавил, что отказываться от минских переговоров сейчас нецелесообразно, так как к данному формату, в рамках которого решается множество вопросов, привязаны санкции против России.

"Отказываться от "Минска", к которому есть привязка санкций, который решает массу технических и бытовых вопросов, касающихся жизнедеятельности как оккупированной, так и прифронтовой территории, нельзя. Глупо отказываться от какого-то инструмента, если нет другого, а нам нужно что-то строить", - подчеркнул Гармаш.

Переговоры по Донбассу

  • В октябре председатель делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявлял, что у стран-подписантов Будапештского меморандума есть юридические обязательства перед Киевом. Поэтому украинскому государству следует начать переговоры в направлении выполнения предоставленных гарантий.
  • Президент Владимир Зеленский 22 октября утверждал, что Киев планирует поднять вопрос договоренностей в рамках Будапештского меморандума и уже проводит соответствующие консультации.
  • Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря отметил, что Украина перешла к реализации плана Б по Донбассу. Как полагает чиновник, Россия рано или поздно покинет оккупированные Крым и ОРДЛО, поэтому работу над реинтеграцией территорий нужно начинать уже сейчас.
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