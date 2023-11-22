У Путина разработали план "полной анархии" в Украине: Данилов раскрыл детали

Россия хочет погрузить Украину в ситуацию 1917-1922 годов, когда происходило как внешнее, так и внутреннее противостояние, сказал Алексей Данилов.

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России нужен "социальный взрыв" в Киеве - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО, УНИАН, скриншот YouTube

Группа "экспертов" в Кремле разработала для директора страны-агрессора России Владимира Путина план по разжиганию противостояния в украинском обществе или продвижению "пятой колонны" в Верховную Раду. Москве нужна тотальная дестабилизация ситуации в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В своей колонке для Украинской правды он написал о том, что в Кремле придумали план, который предусматривает разжигание гражданского противостояния или проведение своих представителей в украинский парламент.

"Без хаотизации внутренней ситуации в Украине достижение военных целей России невозможно. Идеальная ситуация для России и Путина — это возвращение Украины к состоянию неуправляемости и полной анархии, в которой страна оказалась в 1917 — 1921 годах, когда война шла извне и внутри", - предположил Данилов. видео дня

Что предусматривает план Кремля

По его словам, план включает военные (давление на всех участках фронта, зимний ракетный террор, ухудшение позиций ВСУ), информационные (разгон в Telegram паники о "мобилизации, коррупции и больших потерях") и политические (искусственное создание, дескать, конфликта в военно-политическом блоке руководства Украины) и шаги.

"Часть из этих мероприятий уже в работе, часть ждет своей очереди… Все эти меры в комплексе должны создать критически негативный общественный фон… Создание центральной власти условий невозможности дальнейшего удержания ситуации под контролем и под угрозой социального взрыва в столице и распространения протестов на регионы — замена власти", - предупредил чиновник.

Также он добавил, что конечной целью РФ является "разрушение западной поддержки и подрыву морального духа и боеспособности Сил обороны" и подчеркнул: пока российские планы в большей степени – "фантазии московских разработчиков". Впрочем, недооценивать их нельзя.

Война России против Украины

ВСУ продвинулись на левобережье Херсонщины, в РФ вспыхнула истерика, рассказали аналитики американского Института изучения войны. Согласно их данным, украинские войска атаковали из Крынок и вошли в лесную полосу вблизи поселения. В среде пропагандистов паникуют из-за ситуации.

Войска России усилили штурмы, линия фронта под Авдеевкой может колебаться, сказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. По его словам, обстановка сложная, однако ВСУ ее контролируют.

Оккупанты наступают на Купянском направлении, но безуспешно, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Как полагает аналитик, украинские войска под Купянском сумеют уверенно сдержать атакующие действия врага.

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