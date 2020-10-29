У Зеленского обнародовали принятые на СНБО решения

В СНБО приняли ряд решений по восстановлению антикоррупционной инфраструктуры в Украине / president.gov.ua

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с Владимиром Зеленским принято ряд решений в ответ на действия КСУ по антикоррупционному законодательству. В Раде появится законопроект о доверии конституционному судопроизводству, а Кабмин примет меры относительно порядка временной работы Единого реестра деклараций.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского по мотивам экстренного заседания СНБО, которое состоялось в среду, 29 октября.

Что решили на СНБО

Правительство Украины принимает срочные меры относительно обеспечения временного порядка работы Единого реестра деклараций. Мероприятия предусматривают проведение специальной проверки

Президент Зеленский инициировал в срочном порядке разработать проект закона о восстановлении доверия к конституционному производству и внести его на рассмотрение Верховной Рады

Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте Украины должна активизировать свою работу и предоставить наработки касательно предложений по реформированию судебной системы

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Антикоррупционное законодательство в Украине