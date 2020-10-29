У Зеленского обнародовали принятые на СНБО решения

В Раду внесут безотлагательный проект закона о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.
В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с Владимиром Зеленским принято ряд решений в ответ на действия КСУ по антикоррупционному законодательству. В Раде появится законопроект о доверии конституционному судопроизводству, а Кабмин примет меры относительно порядка временной работы Единого реестра деклараций.
Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского по мотивам экстренного заседания СНБО, которое состоялось в среду, 29 октября.
Что решили на СНБО
- Правительство Украины принимает срочные меры относительно обеспечения временного порядка работы Единого реестра деклараций. Мероприятия предусматривают проведение специальной проверки
- Президент Зеленский инициировал в срочном порядке разработать проект закона о восстановлении доверия к конституционному производству и внести его на рассмотрение Верховной Рады
- Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте Украины должна активизировать свою работу и предоставить наработки касательно предложений по реформированию судебной системы
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Антикоррупционное законодательство в Украине
- Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр
- В среду, 29 октября, состоялось срочное заседание СНБО, в рамках которого президент Владимир Зеленский заявил о намерении властей восстановить антикоррупционную инфраструктуру в Украине
- Позже было проведено срочное заседание Кабинета министров, на котором приняли решение о возобновлении работы реестра электронных деклараций украинских чиновников.
Автор: Андрей Ганжа