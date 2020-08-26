У Зеленского рассказали, кто должен решать вопрос подачи воды в аннексированный Крым

Крым получит воду из Украины только после деоккупации - чиновник / УНИАН

В настоящий момент, когда полуостров Крым оккупирован россиянами, Киев не намерен обеспечивать водоснабжение автономной республики. Вопрос подачи воды на аннексированную территорию является одним из инструментов давления на Россию.

Об этом заявил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, сообщает Украина 24.

По его словам, у Москвы нет механизма решения данной проблемы, а Киев не собирается идти на уступки оккупантам.

"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта", - сказал чиновник.

Также Кориневич подчеркнул, что Украина готова обсуждать вопрос подачи воды в Крым только после того, как будет решен вопрос деоккупации украинского полуострова.Читайте такжеОккупанты придумали, как обеспечить Крым водой

Ранее представитель Зеленского в Крыму сделал заявление о том, что Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды на аннексированный полуостров.

Тем временем глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук акцентировал внимание на том, что подобные вопросы должно решать государство, которое оккупировало данную территорию. Украина будет готова поставлять воду в захваченный Крым только при условии гуманитарной катастрофы на полуострове.