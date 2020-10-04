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У Зеленского рассказали о плане по Донбассу и назвали главное условие

4 октября 2020, 02:50

На финальном этапе Киев планирует провести выборы в отдельных районах Донбасса.

Андрей Ермак
Украина может внести изменения в план по Донбассу - Ермак / Главред

Украина в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе руководствуется специальным алгоритмом, финальным аккордом которого станет проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Согласно плану Киева, украинская сторона должна получить контроль над украинско-российским участком границы, после чего произойдет реализация избирательного процесса.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, позиция Киева по поводу конфликта на Донбассе остается четкой и понятной для международного политического сообщества. У властей есть план урегулирования ситуации на востоке стране.

"И сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Этот план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ, и чего, я надеюсь, ждут все прогрессивные страны, наши партнеры, коллеги и т.д. И чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные и их семьи", - сказал Ермак, отметив, что ни у кого нет сомнений относительно решительности Украины, и теперь Киев будет ждать ответа от участников переговоров.

Чиновник утверждает, что в план можно внести ряд изменений, однако для Украины главным является понимание того, готовы ли россияне пойти на реализацию таких договоренностей. Если сторонам удастся договориться, то конфликт на Донбассе будет урегулирован.Читайте такжеКравчук в резкой форме обратился к России из-за Донбасса

"Достаточно сказать "да", Украина должна вернуть свою территорию, Украина забирает контроль над госграницей и на демилитаризованной зоне проходят демократические выборы", - подчеркнул Андрей Ермак.

Конфликт на Донбассе

  • Россия продолжает настаивать на своих условиях урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. Как заявляет глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук, Москва и боевики ОРДЛО требуют, чтобы Верховная Рада внесла изменения в постановления о выборах, которые позволят провести местные выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, 25 октября 2020 года. Россияне шантажируют Киев и блокируют переговорный процесс.
  • У Зеленского призывают продолжать переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В Офисе президента требуют, чтобы участники украинской делегации проводили встречи каждую неделю с целью достижения прогресса в работе ТКГ.
  • Глава делегации России в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов утверждает, что именно Украина срывает мирные договоренности и не выполняет Минские соглашения. Он пригрозил реакцией на такие действия со стороны "представителей ОРДЛО".

новости Украины ОРДЛО новости Донбасса Андрей Ермак
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