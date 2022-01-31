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"Учитываем каждый сценарий": Украина объявила о запуске мощной борьбы за безопасность государства

31 января 2022, 12:56
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Центр дипломатии – в Киеве, Украина четко знает, что Европа говорит России, и как отвечает Москва, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Украина усилит работу на дипломатической арене для укрепления безопасности государства - Кулеба / УНИАН

Украина запускает две недели "интенсивной дипломатии" с целью укрепления государственной безопасности. Только на этой неделе с визитом приедут премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Нидерландов Марк Рютте и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. На следующей неделе ожидается приезд министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана. Киев продолжает работать в интересах безопасности украинского государства и учитывает каждый сценарий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба дипломатического ведомства, государство ожидает две недели "интенсивной дипломатии". Задача переговоров – укрепление безопасности страны.

Читайте такжеНовый шаг Путина по Донбассу – это провокация: в МИД Украины призвали РФ прекратить интеграцию ОРДЛО"Мы действительно сохраняем бдительность и учитываем каждый сценарий. Но дипломатия продолжает работу, а ситуация остается в русле дипломатических переговоров. Это главный результат интенсивной дипломатии в интересах безопасности Украины и украинских граждан", - сказал Кулеба.

Напомнив о телефонных переговорах президента Зеленского с главой Белого дома Байденом и президентом Франции Макроном он сказал о том, что Киев изначально выстраивал модель, которая предполагала центральную роль Украины в дипломатическом процессе. В Киеве знают, о чем Россия говорит Европы, и какая ответная риторика звучит от Москвы.

"Мы изначально строили эту дипломатию таким образом, чтобы центр был в Киеве. Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они говорят России и что россияне говорят в ответ", - добавил дипломат.

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Также он отметил, что благодаря такому подходу интенсивный диалог проводится в тесной координации с Киевом, а Россия со всех стороны слышит консолидированную и согласованную с Украиной переговорную позицию.Читайте такжеВ МИД Франции пригрозили Путину масштабными последствиями в случае вторжения в Украину

"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться три премьер-министра трех разных стран", - заверил Кулеба и уточнил, что речь идет о премьер-министрах Британии, Польши и Нидерландов.

Кроме того, через неделю Украину посетят министры иностранных дел Германии и Франции, которые отправятся на Донбасс.

Ожидаются новые телефонные разговоры и онлайн-встречи.

"У нас будут две очень насыщенные дипломатические недели", - пообещал глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что Украина также начала работу по еще одному направлению, связанному с подключением поддержки союзников с целью защиты финансовой и экономической стабильности государства.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на разведку США сообщали о том, что Россия может готовить провокации на Донбассе в виде нападения на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Как полагают американцы, такая ситуация может быть использована для полномасштабного военного вторжения на территорию Украины.

Журналисты CNN со ссылкой на информацию Минобороны Украины сообщали, что у украинских границ уже более 127 тысяч российских войск. В ведомстве не исключают вероятности ракетных ударов России по стратегически важным объектам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что войска России расположены неподалеку от границ Украины из-за якобы напряженной ситуации в регионе и действий Североатлантического альянса. Москва называет передвижение военных подразделений "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о том, что Москву ждут небывалые санкции в случае новой военной операции против Украины. Российским финансовым учреждениям могут запретить работать с долларом.

В Кремле заявили, что риторика Вашингтона о новых санкциях против России, дескать, может привести к попытке Киева силой освободить оккупированный Донбасс.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что неподалеку от границ Украины фиксируется в общей сложности около 130 тысяч российских войск с военной техникой. Однако признаков их опасного движения нет, а ситуация нагнетается средствами массовой информации.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины
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