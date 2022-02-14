"Угрозы исключены": Резников обсудил вторжение РФ с министром обороны Беларуси

Резников пообщался с Хрениным / mil.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 14 февраля, провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Последний заверил представителя Украины в отсутствии рисков и угроз для нашей страны с территории "соседки".

Как сообщает сайт украинского Минобороны, беседа состоялась для "восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".

На повестке дня были вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы. А также по поводу исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций.

Министры договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.

"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", - сказал Резников.

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Напомним, министры финансов стран G7 пригрозили Российской Федерации экономическими последствиями в случае вторжения в Украину. Приоритетом стран G7 является деэскалация ситуации в Украине.

Также ранее издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

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