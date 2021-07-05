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Уход Меркель с Макроном и рестарт "Минска": Арестович сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

5 июля 2021, 08:35
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Встреча Зеленского и Путина будет зависеть от результатов переговоров президента Украины с Меркель и Байденом, сказал Арестович.

Арестович
Россия использует тему встречи Путина и Зеленского для торгов с США - Арестович / УНИАН

На данный момент сложно сказать, когда конкретно состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Все будет зависеть от результатов встрече Зеленского с Меркель и Байденом. Если Москва и Киев не договорятся об украинско-российских переговорах на уровне лидеров стран летом, то уже осенью все будет решаться в контексте новых геополитических процессов. Изменение политической ситуации в Германии и Франции может привести к уходу Меркель и Макрона и полной перезагрузке переговоров по Донбассу, после чего позиции России ослабнут. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Дом он рассказал о том, что сейчас сложно сказать, когда конкретно может состояться встреча Зеленского и Путина. Россия после саммита в Женеве наверняка пытается поставить данные переговоры в зависимость от реализации американо-российских договоренностей.

"Решение об этой встрече в голове одного человека - Путина. Думаю, что он сейчас, получив определенный карт-бланш после встречи с Байденом и повестку, которую ему нужно выполнить, ставит эту встречу в зависимость от зачисления или незачисления США пунктов выполнения этого порядка", - сказал Арестович, отметив, что в России, скорее всего, решили сделать ситуацию с встречей Зеленского и Байдена предметом торга.

Как утверждает чиновник, встреча президентов Украины и России "в теории остается важной и актуальной". Однако реально перспективы реализации такого мероприятия будут зависеть от того, насколько результативными станут результаты встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.Читайте такжеСрыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля

По его словам, если Киев и Москва не определятся с датами встречи лидеров двух государств летом, то перспективы таких переговоров будут рассматриваться уже в контексте геополитических процессов осени. В результате таких изменений в ближайшем будущем в Германии и Франции может поменяться власть, и России придется менять свою политику. В таких условиях Москва может согласиться на встречу Зеленского и Путина, либо же пойти на обострение.

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"Осенью начинаются перевыборы в Германии и Франции (выборы президента Франции пройдут в 2022 году). И возможно, Макрон и Меркель больше не будут у власти. Это радикально изменит содержание формата... создаст определенный фон, в котором Россия вынуждена будет корректировать свою политику. Если через последовательность вот этих событий международного порядка выяснится, что для них (для России) выгодно встретиться с Президентом Зеленским, чтобы продемонстрировать разрядку, они на это пойдут. Если решат идти на обострение, они, конечно, на встречу не пойдут, хотя мы будем настаивать на ней", - объяснил Арестович.Читайте также"Президент – не демократ": в Кремле разразились условием по встрече Путина и Зеленского

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что после того, как в Германии пройдут парламентские выборы, а во Франции – президентские, среди тех лиц, которые согласовывали Минские соглашения, останется только Путин. Это изменит переговорную повестку, а России придется заново выстраивать свою позицию в процессе.

"Ситуация нарастает, и скоро в Минском процессе не останется ни одного человека, который его начинал, кроме самого Путина. Если кто-то заменит Меркель, заменит Макрона, а это не исключено, то смысл того, что там происходило (в 2015 году ), он обнуляется. Они (новые главы стран) не несут личной ответственности за развитие этого кризиса начиная с 2014 года, как Меркель. И у них совсем другой подход", - указал чиновник.Читайте также"Россия не будет закрывать глаза": у Путина пригрозили Украине "не оставить" Донбасс

Также он добавил, что в Германии, к примеру, может одержать победу Партия зеленых, которая резко выступает против СП-2, поддерживает поставки оружия Украине и негативно настроена в отношении России. Вследствие этого положение Москвы к переговорном процессе может существенно ухудшиться.

"И в РФ не могут этого не понимать, и у них коридор возможностей не очень большой", - подчеркнул Алексей Арестович.

Встреча Зеленского и Путина

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о том, что Киев и Москва уже ведут переговоры об организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
  • Факт переговоров подтвердили в Кремле. Однако Дмитрий Песков не уверен, что встреча Путина и Зеленского все-таки состоится.
  • 30 июня Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы сдал Украину под внешнее управление Запада. По словам политика, из-за этого нет смысла вести переговоры с украинским президентом. Однако Путин не отказывается от встречи с Зеленским.
  • Зеленский готов к переговорам с Путиным, однако встреча состоится только в том случае, если Москва будет настроена на урегулирование конфликта двух государств.
  • 2 июля спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что на данный момент нет никаких конкретики в переговорах по встрече Путина и Зеленского.
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