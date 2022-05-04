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"Украина им не по силам": Зеленский высказался о новых ракетных ударах орков

4 мая 2022, 00:19

Такой масштабный обстрел свидетельствует не о том, что у РФ какая-то военная цель.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский высказался о новых ракетных ударах России / скриншот

Вечером украинские города стали мишенями для российских ракетных ударов. Обстрелами Россия демонстрирует свое бессилие, говорится в видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.

"Львов, Винница, Киевская и Днепропетровская области, Одесса, Харьковщина. Такой масштабный обстрел свидетельствует не о том, что у РФ какая-то военная цель. Нанести удар по Закарпатью, что это может дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам... Чем больше таких ударов, тем больше Россия от цивилизации", - заявил президент.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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