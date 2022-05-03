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Арестович рассказал, как российский оккупант в Украине эпически взорвал БТР с собой и армией Путина

3 мая 2022, 23:24

Ссоры среди российских оккупантов происходят постоянно.

Алексей Арестович
Алексей Арестович / УНИАН, Reuters

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил о междоусобицах среди российских военных, воюющих в Украине. В частности, один из таких споров привел ко взрыву в российском бронетранспортере.

Как рассказал Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 3 мая, такие ссоры среди российских оккупантов происходят постоянно.

"Очень интересная иллюстрация – постоянные ссоры в личном составе, который озверел уже до такой степени, что уже бросается на своих. Засыпают на постах. Командиры жалуются, что выставляешь посты, караул, приходишь, а они спящие, потому что истощены. И командир жалуется один там ротный другому, говорит, что "у меня поссорились солдаты в БТРе. Крик, шум гамм, затем взрывается граната. Мы залезаем туда, а там все убиты". То есть до таких вещей доходит", – рассказал советник руководителя ОП.

Арестович отмечает, что "такое состояние войск, которые с точки зрения российской официальной пропаганды, продолжают развивать успешное наступление".

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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