Украина может оказаться буферной зоной между РФ и НАТО - эксперт

Армия Великобритании / GettyImages

Если решение о размещении в Николаевской области военной базы Великобритании будет принято, то это приведет к тому, что Украина станет так называемой буферной зоной. Об этом Главреду рассказал военный эксперт Олег Стариков .

Эксперт отмечает, что Украина может оказаться территорией между РФ и странами НАТО, на которой происходят не только разведывательно-подрывные действия и противостояния спецслужб обеих сторон, но и, с большой вероятностью, боевые действия между стратегическими противниками.

"А это, в свою очередь, будет способствовать усилению политического, дипломатического и военного давления со стороны РФ", - отмечает Стариков.

Стариков также считает, что предыдущая и нынешняя власти о критериях и стандартах НАТО только говорят .

Читайте такжеЭксперт объяснил, что скрывается за заявлением МИД о британской военной базе в Украине"Если бы Украина могла получить ПДЧ (план действий по членству в НАТО - ред.) и вступить в НАТО в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Но, с учетом того, что у нас существуют разногласия с рядом стран-членов НАТО, например, Францией и Германией, которые заявляли о том, что они не видят Украину в НАТО, а также Венгрией, с которой у нас не решен языковой вопрос, нам никакое членство в ближайшее время не грозит. Так как, к большому сожалению, как предыдущая, так и нынешняя власти о критериях и стандартах НАТО только говорят", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что за время президентства Зеленского, министры обороны так и не приняли ни одного стандарта НАТО, что способствовало бы ускорению вступления Украины в Альянс.

Стоит отметить, что решение о размещении иностранных войск на территории Украины принимает Верховная Рада.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС заявил, что украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников в Украине.