Украина не остановится, пока войска РФ не уйдут: Данилов анонсировал "сюрпризы" для врага

У Украины есть своя мощная ракетная программа, сокрушительный удар по крейсеру "Москва" тому доказательство, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов напомнил, как ракета Нептун потопила крейсер "Москва" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, СНБО

Россиянам нужно бояться не только ракет от Великобритании, но и украинского оружия. Украина готовит сюрпризы для страны-агрессора России. Государство будет бороться до тех пор, пока оккупанты не уйдут. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире 24 канала он сказал о том, что в России должны бояться не только британских ракет, но и украинских. Украина обладает собственным производством мощных ракет, и потопление крейсера "Москва" является тому доказательством.

По его словам, Киев готовит сюрпризы для РФ. Украина будет бороться до тех пор, пока российские оккупанты не уйдут.

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"Россияне могут бояться не только ракет, которые нам предоставила Великобритания. Продолжаем ли мы готовить "сюрпризы"? Конечно, мы готовимся. До тех пор, пока они не уйдут с нашей территории, мы не остановимся. Мы будем бороться столько, сколько нужно", - подчеркнул Алексей Данилов.

Британия передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

Журналисты CNN 11 мая со ссылкой на собственные источники сообщили о передаче Украине от Великобритании дальнобойных ракет Storm Shadow.

Такое оружие пригодится ВСУ в ходе контрнаступления. Украина гарантировала Британии неприменение ракет по территории России.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил информацию, согласно которой Украина получит Storm Shadow.

По его словам, ВСУ продемонстрировали эффективные действия в обороне, а ракеты помогут выгнать российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро назвал ракеты Storm Shadow оружием, которое поможет достичь побед на фронте.

Посмотрев на опубликованную им карту можно сделать вывод, что дальность пуска Storm Shadow позволяет наносить удары по Крымскому мосту, оккупантам РФ в Украине, по территории России и по подконтрольной Москве Беларуси.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как Украина ракетами Storm Shadow потопит Черноморский флот

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