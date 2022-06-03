Украина не получала никаких гарантий от России по зерну - Кулеба

Украина не получала никаких гарантий от России - Кулеба / Reuters

Власти Украины не получали никаких гарантий от России о безопасном проходе судов с зерном из украинских портов, сообщила глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам министра, Украина готова создать все нужные условия для возобновления экспорта украинского зерна из порта Одессы.

"Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не злоупотребляла торговым путем для нападения на Одессу. Пока никаких гарантий со стороны России. Мы ищем решение вместе с ООН и партнерами", - подчеркнул Кулеба.

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Как известно, в украинских портах заблокировано более 20 миллионов тонн зерна, которое должны были отправить в страны Африки и Азии. Однако из-за активности российских кораблей в Черном море и угрозы высадки российского десанта в Одессе, экспорт этого зерна является невозможным.

РФ похищает украинское зерно

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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