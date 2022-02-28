Украина подала иск в Гаагу против РФ: что нужно для поддержания дела

Украина требует от Суда провести экстренные слушания и издать приказ РФ немедленно прекратить военные действия и незаконное нападение на Украину.
Украина подала иск против Российской Федерации в Международный Суд ООН в Гааге и запрос на приказ Суда о временных мерах против России.
Государство требует от Суда провести экстренные слушания и издать приказ России немедленно прекратить военные действия и незаконное нападение на Украину, сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что украинский народ продолжает мужественно противостоять российской агрессии.
"Все российское вранье будет разоблачено, а пренебрежение России к международному праву будет подтверждено для всего мира. Мы уверены, что Украина привлечет Россию к ответственности", - говорится в заявлении МИД.
Для поддержания этого дела нужно фиксировать:
1. повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
2. ранение гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
3. факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
4. факты захвата/ограбления вашего имущества;
5. факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
6. факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
7. использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
8. использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.
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