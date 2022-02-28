Украина подала иск в Гаагу против РФ: что нужно для поддержания дела

Украина подала иск против Российской Федерации в Международный Суд ООН в Гааге и запрос на приказ Суда о временных мерах против России.

Государство требует от Суда провести экстренные слушания и издать приказ России немедленно прекратить военные действия и незаконное нападение на Украину, сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что украинский народ продолжает мужественно противостоять российской агрессии.

"Все российское вранье будет разоблачено, а пренебрежение России к международному праву будет подтверждено для всего мира. Мы уверены, что Украина привлечет Россию к ответственности", - говорится в заявлении МИД.

Для поддержания этого дела нужно фиксировать:

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1. повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

2. ранение гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;

3. факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;

4. факты захвата/ограбления вашего имущества;

5. факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;

6. факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;

7. использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;

8. использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.

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