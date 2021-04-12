Украина пожаловалась на "отмазки" России относительно стягивания войск к границе

МИД Украины пожаловался на "отмазки" РФ насчет стягивания войск к границе / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что российской стороне отправили запрос, в котором попросили объяснить, почему возле восточной украинской границы серьезно возросло количество войск РФ.

Россия ответила, что не ведет деятельность, направленную на существенное увеличение военного присутствия у рубежей украинского государства, говорится на сайте МИДа.

В министерстве добавили, что РФ также проигнорировала попытки украинской стороны привлечь ее к консультациям, направленным на снижение напряжения.

"…российской стороне было направлено официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней...", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина 7 апреля активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности и в его рамках обратилась к России из-за стягивания войск к границе.

Киев инициировал специальное заседание ОБСЕ для обсуждения действий РФ у границы, а российская сторона отказалась в нем участвовать.

Россия стянула войска к границе Украины – что нужно знать

В последние дни марта стало известно, что Россия стягивает войска к восточной границе украинского государства якобы в рамках подготовки к стратегическим учениям Запад 2021.

В этот же период на Донбассе обострилась ситуация – пророссийские боевики открыли огонь по украинским военным, погибли четверо защитников нашей страны.

Президент Владимир Зеленский говорил, что военная активность РФ направлена на то, чтобы во время переговоров для разрешения конфликта на Донбассе создать атмосферу угрозы и давления.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что на границе с Украиной его государство не скопило большое количество сил. Спикер добавил, что "никто не собирается двигаться к войне".