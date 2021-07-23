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Украина стремительно мчится в НАТО: Зеленский дал срочное поручение Кабмину, МИД, СБУ и Минобороны

23 июля 2021, 23:02
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Украина запускает ряд мероприятий, направленных на ускорение интеграции в Североатлантический альянс.

Зеленский
Зеленский поручил усилить работу по вступлению Украины в НАТО / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский запустил решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня 2021 года, согласно которому Кабинет министров, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Служба безопасности Украины и другие органы власти должны реализовать ряд неотложных мер, направленных на усиление подготовки к интеграции Украины в НАТО.

В тексте указа главы государства под №307/2021 речь идет о том, что выполнение всех поручений президента должны приблизить Украину к евроатлантической интеграции.

Что поручил президент

Кабинет министров Украины в течение 2 месяцев должен проверить, как выполняются годовые национальные программы под патронатом Комиссии Украина – НАТО, а также принять соответствующие меры с целью их более эффективной реализации. Правительство должно изучить вопрос создания специальных подразделений по евроатлантической интеграции в органах власти.

Кабмин в течение 3 месяцев должен изучить механизмы перехода сектора национальной системы безопасности и обороны на стандарты Североатлантического альянса. Следует обеспечить переход на модернизированную систему закупок в оборонной сфере.

Министерство обороны должно провести работу по назначению военного делегата Миссии Украины при Североатлантическом альянсе.

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Совместно с МИД, Госспецсвязи, СБУ, государственной разведкой и другими органами государственной власти, Минобороны должно в течение 3 месяцев согласовать с Альянсом вопросы сотрудничества. Речь идет об участии украинских военных в миссиях коллективного блока безопасности.Читайте такжеВступление в НАТО и ЕС – свободное право Украины: в Кремле неожиданно приняли курс Киева на Запад

Службе безопасности Украины поручается продолжать реформу спецслужбы и подготовить изменения, направленные на модернизацию закона о государственной тайне.

В указе подчеркивается, что в документе присутствуют несколько поручений под грифом "секретно". Реализация таких поручений должна поспособствовать интеграции Украины в НАТО.

Интеграция Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 7 июня во время телефонного разговора с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил Вашингтону создать четкий и пошаговый план интеграции Украины в Североатлантический альянс. Согласно инициативе украинского гаранта, план должен быть привязан к календарным датам.

14 июня Зеленский обратился к Байдену с просьбой конкретно ответить на вопрос о том, видят ли на Западе Украину как государство НАТО в ближайшей перспективе, и когда Киев сможет получить ПДЧ в Североатлантический альянс.

После саммита Альянса 14 июня в организации сказали, что Украину примут в НАТО на основании ПДЧ. Однако конкретных сроков названо не было.

Президент США Джо Байден позже уточнил, что Украина на данный момент не готова к вступлению в НАТО. Главным препятствием, по его мнению, является коррупция.

7 июля в Североатлантическом альянсе заявили, что конкретных требований по представлению ПДЧ нет. Это решение политического, а не технического характера. Киев должен также учитывать готовность НАТО принять Украину.

НАТО Владимир Зеленский новости Украины
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