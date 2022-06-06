Украине не нужна альтернатива вступления в ЕС: Зеленский заявил Западу о четкой позиции Киева

Украине не предлагали альтернативу вступления в Евросоюз - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Украина на данный момент не видит какой-либо альтернативы интеграции государства в Евросоюз. Оборонный альянс с Великобританией подразумевает реализацию политики по гарантиям безопасности, но не может стать заменой евроинтеграции Киева. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина, в интервью украинским журналистам он рассказал о том, что никаких альтернатив вступлению Киева в ЕС нет. Другие варианты стране никто не предлагал. И даже если бы такие инициативы были, государство с таким сценарием бы не согласилось.

Читайте такжеАльянс Украины, Британии и 5 стран: у Путина заявили об "ударе" по Евросоюзу"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы", - отметил Зеленский.

Президент объяснил, что договоренности с Британией по оборонному альянсу проводятся в рамках процесса предоставления Украине гарантий безопасности. Однако такой союз не является альтернативой ЕС.

"А разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

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