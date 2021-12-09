В Генштабе РФ назвали ложью планы по вторжению в Украину

В РФ перемещение войск назвали рутинной практикой / УНИАН

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов прокомментировал публикации о планах вторжения в Украину и назвал их ложью.

Он отметил, что перемещения войск внутри России вполне возможны без уведомления на международном уровне, пишет ТАСС.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью", - отметил Герасимов.

Переговоры Байдена и Путина

Во вторник, 7 ноября 2021, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.

Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.

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В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того, президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину.

На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется Россия в случае вторжения в Украину, Салливан ответил, что США сегодня готовы сделать то, что не сделали в 2014 году.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", - отметил Салливан.

У Путина после переговоров с Байденом заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". В целом, как отмечают в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер.

9 ноября должен состояться телефонный разговор президента США Джо Байдена. и украинского лидера Владимира Зеленского.

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