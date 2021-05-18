В МИД назвали главное условие для эвакуации украинцев из Сектора Газа

МИД Украины назвал условие эвакуации украинцев / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины поведали, от чего зависит проведение эвакуации украинцев с территории Сектора газа. Для начала эвакуации необходимо, чтобы между Израилем и Сектором Газа прекратились обстрелы, заявил спикер МИД Олег Николенко в Тwitter.

Выехать с территории Сектора Газа хотят 120 украинцев. К процессу эвакуации, по словам представителя МИД, уже привлекли международные организации и соседние государства.

"Отрабатываем безопасные маршруты репатриации наших граждан из Газы. 120 украинцев хотят уехать. Подавляющее большинство - женщины и дети, проживающие в анклаве. Точной даты пока нет. Нужен режим тишины",- пояснил он.

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