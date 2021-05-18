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В МИД назвали главное условие для эвакуации украинцев из Сектора Газа

18 мая 2021, 20:23
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К процессу эвакуации, по словам представителя МИД, уже привлекли международные организации и соседние государства.

МИД Украины
МИД Украины назвал условие эвакуации украинцев / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины поведали, от чего зависит проведение эвакуации украинцев с территории Сектора газа. Для начала эвакуации необходимо, чтобы между Израилем и Сектором Газа прекратились обстрелы, заявил спикер МИД Олег Николенко в Тwitter.

Выехать с территории Сектора Газа хотят 120 украинцев. К процессу эвакуации, по словам представителя МИД, уже привлекли международные организации и соседние государства.

"Отрабатываем безопасные маршруты репатриации наших граждан из Газы. 120 украинцев хотят уехать. Подавляющее большинство - женщины и дети, проживающие в анклаве. Точной даты пока нет. Нужен режим тишины",- пояснил он.

Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее писал Главред:

  • С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
  • Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.
  • Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
  • ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.
  • Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.

Израиль МИД Украины сектор Газа эвакуция
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