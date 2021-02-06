В МИД предупредили об ударе России из-за санкций против "каналов Медведчука"

Россия уже оккупировала Крым и Донбасс - худшее, что можно было сделать, - Кулеба / УНИАН

Сейчас Россия занята другими делами, однако Москва, безусловно, нанесет ответный удар по Украине из-за санкций против "каналов Медведчука". В Киеве должны быть готовы к тому, что в условиях жесткой защиты своих государственных интересов может последовать ответ, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Дипломат уверен, что Россия не оставит такой шаг без ответа, однако россияне уже оккупировали Крым и Донбасс, поэтому худшее уже сделано. Украинское государство должно быть готово к тому, что в случае жесткого противостояния может последовать серьезный ответ.

"Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому", - сказал Кулеба.

При этом глава внешнеполитического ведомства не знает, каким именно способом Россия реализует ответную инициативу. При этом Украина должна быть готова к отражению потенциальной атаки.Читайте такжеВ Кабмине раскрыли главные причины блокады "каналов Медведчука"

"Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией", - подчеркнул Кулеба, поблагодарив украинское гражданское общество и экспертов за поддержку решения Зеленского.

Санкции против "каналов Медведчука"