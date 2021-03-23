В МИД Украины назвали главное условие прекращения войны на Донбассе

Кулеба подчеркнул, что без "зеленого света" со стороны Москвы продвижение в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе является невозможным.
Главное условие для завершения конфликта на Донбассе озвучил глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden, пишет пресс-служба МИД.
По его словам, войну на Востоке Украины можно закончить за неделю.
Кулеба подчеркнул, что без "зеленого света" со стороны Москвы продвижение в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе является невозможным.
"Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины - и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю", - заявил министр.
Он добавил, что вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт на Донбассе.
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"Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, давно все это детально продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя не, сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить", - пояснил Кулеба.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
- Украина стоит на позиции, что возвращение Донбасса возможно исключительно политико-дипломатическим путем. Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, заявил в интервью немецким СМИ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе будет продолжаться до начала новой волны переговоров в Нормандском формате. Украинская армия пребывает в состоянии боеготовности и готова нанести ответный удар по противнику, сказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.