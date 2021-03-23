В МИД Украины назвали главное условие прекращения войны на Донбассе

Кулеба назвал условие прекращения войны на Донбассе / УНИАН

Главное условие для завершения конфликта на Донбассе озвучил глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden, пишет пресс-служба МИД.

По его словам, войну на Востоке Украины можно закончить за неделю.

Кулеба подчеркнул, что без "зеленого света" со стороны Москвы продвижение в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе является невозможным.

"Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины - и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю", - заявил министр.

Он добавил, что вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт на Донбассе.

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"Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, давно все это детально продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя не, сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить", - пояснил Кулеба.

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