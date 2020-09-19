В МИД Украины оценили возможность переговоров Зеленского и Путина

Договориваться о мире в Украине нужно с Путиным - Кулеба / УНИАН

В скором времени пройдет еще одна встреча советников лидеров стран Нормандского формата. По ее итогам станет понятно, состоятся ли переговоры Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Париже в ближайшем будущем.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего брифинга в субботу, 19 сентября.

По его словам, в пятницу, 18 сентября, прошла работа над выводами по итогам встречи советников Нормандского формата. Результаты следующей встречи покажут, когда можно будет провести встречу лидеров государств.

Кулеба утверждает, что в Киеве четко понимают, с кем нужно вести переговоры для установления мира.

"Первое: мы не требуем проведения саммита в какую-то конкретную дату, но мы хотим, чтобы этот саммит состоялся как можно быстрее, потому что мы знаем, что, если мы хотим двигаться вперед, то договариваться нужно только с одним человеком — с Владимиром Путиным", - сказал министр.

Кроме того, саммит должен пройти результативно. После встречи должен появиться ряд решений, согласованных в Париже.

Напоследок он добавил, что Украина сделает все, что зависит от государства, для проведения саммита Нормандской четверки. Для этого Москва должна пойти навстречу Киеву в переговорном процессе.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

"К сожалению, пока мы не видим взаимности со стороны Российской Федерации. От них постоянно раздаются какие-то противоречивые заявления. Мы хотим увидеть от них конструктивную настроенность на достижение результатов и проведения саммита", - подчеркнул Кулеба.