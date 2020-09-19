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В МИД Украины оценили возможность переговоров Зеленского и Путина

19 сентября 2020, 19:07

Украина не намерена отступать от защиты своих национальных интересов, заверил Дмитрий Кулеба.

Кулеба
Договориваться о мире в Украине нужно с Путиным - Кулеба / УНИАН

В скором времени пройдет еще одна встреча советников лидеров стран Нормандского формата. По ее итогам станет понятно, состоятся ли переговоры Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Париже в ближайшем будущем.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего брифинга в субботу, 19 сентября.

По его словам, в пятницу, 18 сентября, прошла работа над выводами по итогам встречи советников Нормандского формата. Результаты следующей встречи покажут, когда можно будет провести встречу лидеров государств.

Кулеба утверждает, что в Киеве четко понимают, с кем нужно вести переговоры для установления мира.

"Первое: мы не требуем проведения саммита в какую-то конкретную дату, но мы хотим, чтобы этот саммит состоялся как можно быстрее, потому что мы знаем, что, если мы хотим двигаться вперед, то договариваться нужно только с одним человеком — с Владимиром Путиным", - сказал министр.

Кроме того, саммит должен пройти результативно. После встречи должен появиться ряд решений, согласованных в Париже.

Напоследок он добавил, что Украина сделает все, что зависит от государства, для проведения саммита Нормандской четверки. Для этого Москва должна пойти навстречу Киеву в переговорном процессе.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о встрече с Зеленским

"К сожалению, пока мы не видим взаимности со стороны Российской Федерации. От них постоянно раздаются какие-то противоречивые заявления. Мы хотим увидеть от них конструктивную настроенность на достижение результатов и проведения саммита", - подчеркнул Кулеба.

  • Напомним, 11 сентября состоялась встреча советников лидеров стран Нормандского формата. Как рассказал представитель Украины, глава ОП Андрей Ермак, стороны договорились о продолжении режима прекращения огня на Донбассе.
  • Позже Ермак прокомментировал ультиматум со стороны РФ, которая требует немедленного проведения выборов в отдельных районах Донбасса. Он заверил, что избирательный процесс пройдет там только в том случае, если будут выполнены все требования Киева.
  • Тем временем у Кравчука заявили, что Украина готова пойти на "формулу Штайнмайера". Однако все будет зависеть от условий реализации соглашений.

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