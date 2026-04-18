У РФ преимущество: в ДШВ предупредили об угрозе для ключевого города на востоке

Алексей Тесля
18 апреля 2026, 00:32
Противник имеет преимущество в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда, сообщил Владимир Полевой.
ВСУ отражают вражеские атаки / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • РФ сосредотачивает силы на южных окраинах Мирнограда
  • Противник имеет преимущество в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда

На фронте войска РФ сосредотачивают силы на южных окраинах Мирнограда в Донецкой области, используя жилую застройку в качестве естественного укрытия.

"Противник действительно имеет преимущество сейчас в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. Она предоставляет ему прежде всего укрытие", — сообщил начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой в эфире Радио Донбасс Реалии.

По словам спикера 7-го корпуса, сложность поражения связана с тем, что работе обычных тактических FPV (а не БПЛА категории Middle Strike дальностью 100 км) мешает застройка: "Высотные здания Мирнограда и Покровска –– они как горы, как лес, стоящий перед российской логистикой и прикрывающий их радиогоризонт", - указал украинский военный.

Попытки заглянуть за эти высотки с помощью ретрансляторов или разведчиков, говорит Полевой, упираются в активную работу российской ПВО. Даже новые дроны на оптоволокне в городе теряют эффективность –– в плотной застройке кабель просто ложится на землю, перегибается или обрывается об острые углы домов, которые "торчат, как зубы".

Несмотря на эти технологические ограничения, спикер корпуса добавил: юг Мирнограда не является абсолютной "слепой зоной". Поражения там происходят, однако сложность городского рельефа и приоритеты командования сейчас делают это направление одним из самых сложных для работы беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Последние новости

00:32

У РФ преимущество: в ДШВ предупредили об угрозе для ключевого города на востоке

00:15

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, отличаются сильной интуицией

00:01

Война может затянуться: появился тревожный прогноз не на один годВидео

17 апреля, пятница
23:35

Наступление РФ на Киев и Житомир: раскрыт сценарий атаки из Беларуси

23:11

Известного американского рэпера арестовали за убийство подросткаВидео

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
22:49

Мыши сбегут без оглядки: простой способ заставит грызунов быстро покинуть дом

22:19

Сладкая ловушка для вредителей: как избавиться от муравьёв в саду с помощью сахара

22:10

Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

22:07

Педро Паскаль судится с алкобрендом из-за игры слов с его именем

Реклама
21:52

Удары без остановки: украинцев предупредили о новой тактике обстрелов РФ

21:18

На Тернопольщину надвигается циклон: синоптики предупредили о сильном ветре

21:15

Сжечь или раздать: священник объяснил, что делать с вещами умершего человека

20:44

Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

20:35

Цены взлетят уже скоро: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

20:13

Неизменная классика: какие женские имена выбирают украинцы на протяжении пяти веков

20:03

Цены на топливо в Украине снизятся: известно, когда бензин и дизель подешевеют

20:03

Том Круз вернется в третью часть "Топ Ган"

19:51

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

19:48

Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

19:42

Россия хочет втянуть Беларусь в войну — Зеленский передал послание Лукашенко

Реклама
19:38

Переговоры между Зеленским и Путиным: Эрдоган сделал важное заявление

19:35

Раскрыт главный секрет Киева: что скрывали в СССР и как появился миф о 1500 годахВидео

19:10

Для чего Россия применяет тактику "24-часового террора": Коваленко назвал причинумнение

19:08

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

19:06

Когда можно получить штраф за зимние шины летом: знают далеко не всеВидео

19:03

Зеленые захватчики: 5 опасных растений, способных за сезон полностью уничтожить сад

18:34

Укроп будет оставаться свежим неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

18:10

Дожди и туман: какая погода будет в Харькове на выходных

18:00

Снижение мобилизационного возраста в Украине: нардеп сказал, кого могут призвать

17:56

"Россияне боятся": Буданов назвал реалистичный сценарий освобождения Приднестровья

17:29

Пара начала ремонт старого дома и застыла: нашли то, чего не ожидали

17:18

Клубника даст щедрый урожай: чем подкормить, чтобы ягоды были крупными и сладкими

17:16

Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" – Федоров

17:00

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

16:55

София Ротару заговорила на румынском и поделилась личным — детали

16:55

Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

16:39

Археологи "оживили вампира" спустя 400 лет: чего боялись в древностиВидео

16:18

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

16:17

РФ готовит массовое переселение россиян в Украину: какой нюанс не учёл КремльВидео

16:17

"Зашла в тупик": в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

Реклама
16:00

"Ледниковый период" возвращается 10 лет спустя: когда выйдет мультфильмВидео

15:55

Маринованный лук получится хрустящим и сочным: шикарный рецепт к мясу и рыбе

15:50

Деньги уже на подходе: трем знакам зодиака крупно повезет после 17 апреля

15:37

Погода в Житомирской области резко ухудшится: когда ожидать новой волны похолодания

15:30

Агентство оборонных закупок вновь оказалось в центре скандала

15:28

Невыносимо: Тодоренко показала третьего ребенка и пожаловалась на материнство

15:18

Почему кот будит по ночам — настоящие причины, о которых догадываются единицыВидео

15:13

Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

15:13

Читают мысли: люди, рожденные в эти месяцы, обладают сильной интуицией

14:45

"Не собираюсь переделывать": известная актриса высказалась про скандалы Цимбалюка

