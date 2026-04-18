У РФ преимущество: в ДШВ предупредили об угрозе для ключевого города на востоке

Противник имеет преимущество в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда, сообщил Владимир Полевой.

https://glavred.info/ukraine/u-rf-preimushchestvo-v-dshv-predupredili-ob-ugroze-dlya-klyuchevogo-goroda-na-vostoke-10757612.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают вражеские атаки

Главное:

На фронте войска РФ сосредотачивают силы на южных окраинах Мирнограда в Донецкой области, используя жилую застройку в качестве естественного укрытия.

"Противник действительно имеет преимущество сейчас в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. Она предоставляет ему прежде всего укрытие", — сообщил начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой в эфире Радио Донбасс Реалии.

видео дня

По словам спикера 7-го корпуса, сложность поражения связана с тем, что работе обычных тактических FPV (а не БПЛА категории Middle Strike дальностью 100 км) мешает застройка: "Высотные здания Мирнограда и Покровска –– они как горы, как лес, стоящий перед российской логистикой и прикрывающий их радиогоризонт", - указал украинский военный.

Попытки заглянуть за эти высотки с помощью ретрансляторов или разведчиков, говорит Полевой, упираются в активную работу российской ПВО. Даже новые дроны на оптоволокне в городе теряют эффективность –– в плотной застройке кабель просто ложится на землю, перегибается или обрывается об острые углы домов, которые "торчат, как зубы".

Несмотря на эти технологические ограничения, спикер корпуса добавил: юг Мирнограда не является абсолютной "слепой зоной". Поражения там происходят, однако сложность городского рельефа и приоритеты командования сейчас делают это направление одним из самых сложных для работы беспилотников.

/ Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред