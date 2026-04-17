Том Круз вернется в третью часть "Топ Ган"

Актер вернется к своей роли спустя десятилетия после первого появления в образе пилота.

Том Круз вернётся в третью часть "Топ Ган" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Проект официально подтвержден студией Paramount Pictures

Режиссером проекта снова выступит Джозеф Косински

Легендарный голливудский актер Том Круз снова сыграет в продолжении культовой франшизы "Топ Ган-3" ("Лучший стрелок"). Об этом сообщает Variety.

Проект официально подтвержден студией Paramount Pictures. Актер вернется к своей роли спустя десятилетия после первого появления в образе пилота.

О разработке третьей части впервые стало известно в 2024 году. Режиссером проекта снова выступит Джозеф Косински, а сценарий напишет Эрен Крюгер, который работал и над предыдущей частью - вместе с Эрик Уоррен Сингер и Кристофер МакКуорри.

Фильм "Топ Ган: Мэверик" стал настоящим хитом проката: несмотря на ограничения в период COVID-19, он собрал около 1,5 миллиарда долларов при бюджете в 170 миллионов. Создатели рассчитывают, что новая часть сможет повторить этот успех.

Точная дата премьеры "Топ Ган-3" пока не раскрывается.

О персоне: Том Круз Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

