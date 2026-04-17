Том Круз вернется в третью часть "Топ Ган"

Легендарный голливудский актер Том Круз снова сыграет в продолжении культовой франшизы "Топ Ган-3" ("Лучший стрелок"). Об этом сообщает Variety.
Проект официально подтвержден студией Paramount Pictures. Актер вернется к своей роли спустя десятилетия после первого появления в образе пилота.
О разработке третьей части впервые стало известно в 2024 году. Режиссером проекта снова выступит Джозеф Косински, а сценарий напишет Эрен Крюгер, который работал и над предыдущей частью - вместе с Эрик Уоррен Сингер и Кристофер МакКуорри.
Фильм "Топ Ган: Мэверик" стал настоящим хитом проката: несмотря на ограничения в период COVID-19, он собрал около 1,5 миллиарда долларов при бюджете в 170 миллионов. Создатели рассчитывают, что новая часть сможет повторить этот успех.
Точная дата премьеры "Топ Ган-3" пока не раскрывается.
Ранее Главред сообщал, кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер нового экшн-фильма "Мятеж" (Mutiny), главную роль в котором исполнил один из самых узнаваемых актеров жанра - Джейсон Стейтем.
Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.
Вас может заинтересовать:
- Алек Болдуин хочет закончить карьеру из-за гибели украинки — детали
- "Это личная история": Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"
- "Ледниковый период" возвращается 10 лет спустя: когда выйдет мультфильм
О персоне: Том Круз
Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".
