Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

Виталий Кирсанов
17 апреля 2026, 20:44
Система радиационного контроля среагировала на 54-летнюю пассажирку.
У украинки на границе с Польшей обнаружили радиоактивную купюру

  Инцидент произошёл 15 апреля во время въезда женщины в Польшу
  Опасную банкноту изъяли

В пункте пропуска в Медике (Польша) пограничники обнаружили у украинки банкноту с уровнем радиационного излучения, который превышал естественный фон в 1905 раз. Об этом 17 апреля сообщили польские пограничники.

Инцидент произошёл 15 апреля во время въезда женщины в Польшу. Система радиационного контроля среагировала на 54-летнюю пассажирку, после чего ее направили на дополнительную проверку.

Во время осмотра багажа у нее обнаружили около 9,9 тысячи долларов наличными. При детальном анализе выяснилось, что одна из купюр номиналом 100 долларов имеет крайне высокий уровень излучения.

По информации польской пограничной службы, источником радиации оказался медицинский изотоп. Опасную банкноту изъяли и поместили в специальный защитный контейнер.

Женщине отказали во въезде, после чего её вместе с деньгами вернули на территорию Украины.

В соцсетях активно обсуждают инцидент в автобусе на пути в Украину, где итальянец по имени Рокко открыто выразил поддержку лидеру РФ Владимиру Путину и критиковал Украину. Его высказывания вызвали возмущение среди других пассажиров.

Также в польском селе Домбровица фальшивый пост в соцсетях о бесплатной раздаче картофеля привел к тому, что с поля фермера Петра исчезли все 150 тонн урожая. Сотни людей приехали на поле и забрали продукцию, спровоцировав настоящий хаос.

Начиная с сентября 2025 года в Украине фиксируется тенденция к уменьшению количества лиц, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу. Однако нарушителей все же продолжают задерживать ежедневно.

