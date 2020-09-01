В МИД Украины рассказали о важном соглашении с Китаем

Украина заключила важное соглашение с Китаем / РИА Новости

Украина и Китай договорились наращивать сотрудничество в политической и экономической плоскости. Стороны также заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета.

Об этом договорились во время видеоконференции первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и первый замглавы МИД КНР Лэ Юйчен, передает пресс-служба МИД Украины.

Среди других тем, которые были в центре внимания:

дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций,

пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества,

совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы Один пояс, один путь.

"Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных со времени установления дипломатических отношений политических документах", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись приглашениями посетить Пекин и Киев.

Как ранее писал Главред, официальный Киев, в отличие от Москвы, не совершал каких-либо действий, направленных на вмешательство во внутреннюю политику Беларуси. Заявление президента РФ Владимира Путина о якобы спецоперации Украины и США по задержанию наемников ЧВК Вагнера – это попытка России оправдаться. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает издание Интерфакс-Украина.