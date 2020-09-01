В МИД Украины рассказали о важном соглашении с Китаем

Власти двух стран договорились об усилении сотрудничества.
Украина и Китай договорились наращивать сотрудничество в политической и экономической плоскости. Стороны также заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета.
Об этом договорились во время видеоконференции первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и первый замглавы МИД КНР Лэ Юйчен, передает пресс-служба МИД Украины.
Среди других тем, которые были в центре внимания:
- дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций,
- пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества,
- совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы Один пояс, один путь.
"Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных со времени установления дипломатических отношений политических документах", - говорится в сообщении.
Стороны также обменялись приглашениями посетить Пекин и Киев.
Как ранее писал Главред, официальный Киев, в отличие от Москвы, не совершал каких-либо действий, направленных на вмешательство во внутреннюю политику Беларуси. Заявление президента РФ Владимира Путина о якобы спецоперации Украины и США по задержанию наемников ЧВК Вагнера – это попытка России оправдаться. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает издание Интерфакс-Украина.