В МИД Украины высказались об обстреле консульства Азербайджана

Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия.
В МИД Украины резко отреагировали на обстрел консульства Азербайджана в Харькове.
"Решительно осуждаем совершенный неизвестными лицами обстрел помещения почетного консульства Азербайджанской республики в городе Харьков", - указано в сообщении пресс-службы ведомства.
Так, правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия.
"Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - добавили в министерстве.
- Как сообщал Главред, в Харькове обстреляли Почетное консульство Азербайджанской Республики. Об этом сообщается на официальном сайте консульства.
Автор: Екатерина Трохимчук