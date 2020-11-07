В МИД Украины высказались об обстреле консульства Азербайджана

МИД осудил обстрел консульства в Харькове / УНИАН

В МИД Украины резко отреагировали на обстрел консульства Азербайджана в Харькове.

"Решительно осуждаем совершенный неизвестными лицами обстрел помещения почетного консульства Азербайджанской республики в городе Харьков", - указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия.

"Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - добавили в министерстве.