В МВД объяснили, почему Кравцов и Родненков приехали в Украину

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Заместитель главы МВД Арсена Авакова – Антон Геращенко, сообщил, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали из Беларуси в Украину.

Оппозиционеров насильственно выдворили из родной страны, написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По его данным, оппозиционерку Марию Колесникову не смогли выдворить из Беларуси. Замглавы МВД добавил, что всю ответственность за ее жизнь персонально несет президент Александр Лукашенко.

"От себя добавлю – это не был добровольный выезд (Родненкова и Кравцова – Ред.). Это было насильственное выдворение из родной страны", – отметил Геращенко.