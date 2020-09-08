В МВД объяснили, почему Кравцов и Родненков приехали в Украину

Оппозиционеров из Беларуси выдворили, утверждает Геращенко.
Заместитель главы МВД Арсена Авакова – Антон Геращенко, сообщил, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали из Беларуси в Украину.
Оппозиционеров насильственно выдворили из родной страны, написал Геращенко на своей странице в Facebook.
По его данным, оппозиционерку Марию Колесникову не смогли выдворить из Беларуси. Замглавы МВД добавил, что всю ответственность за ее жизнь персонально несет президент Александр Лукашенко.
"От себя добавлю – это не был добровольный выезд (Родненкова и Кравцова – Ред.). Это было насильственное выдворение из родной страны", – отметил Геращенко.
- Ранее сообщалось, что Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли в Украину.
- Позже в государственном пограничном комитете Беларуси утверждали, что оппозиционеры задержаны на украинской территории.
- Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что Марию Колесникову задержали пограничники.
Автор: Екатерина Присяжнюк