В НАБУ сделали скандальное заявление о решении КСУ по декларациям

Сытник отреагировал на решение КСу по декларациям / УНИАН

Судьи КСУ отменяли скандальную статью о декларациях, что находясь в состоянии реального конфликта интересов. В отношении некоторых из них в НАБУ открыли уголовные дела.

Как заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире Радио Свобода, в уголовных производствах фигурируют судьи, которые поддержали решение о признании неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

"Это не первое решение, направленное против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически, часть этих дел касается судей КС. Судьи, которые приняли решение относительно себя, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности", - пояснил Сытник.

Вместе с тем он отказался называть фамилии фигурантов дел, которые ведет НАБУ. Сытник отметил, что в отношении этих судей Национальное агентство по предотвращению коррупции провело "полную проверку".

"Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку в отношении судей КС. И у нас уже был один вывод о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1, и по этому выводу НАБУ зарегистрировало уголовное производство", - добавил директор НАБУ.

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В свою очередь секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире радиостанции подчеркнул, что Конституционный суд Украины не вправе принимать решения относительно законов, регулирующих подачу ими же электронных деклараций.

"Те решения, которые принимает Конституционный суд относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций, отчеты перед обществом… Тогда они вообще выше Бога", - сказал он, подчеркнув, что это политически недопустимо.

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