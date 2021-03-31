В ОП нашли повод для радости во встрече "нормандской тройки" без Киева

У Зеленского отреагировали на встречу по Донбассу без Киева / УНИАН

В Офисе президента прокомментировали видеопереговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина, на которой стороны обсудили в том числе и ситуацию на Донбассе. При этом президент Украины Владимир Зеленский на встречу приглашен не был.

"Мы четко придерживаемся позиции, что никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины. Лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране", – заявила в комментарии Украинской правде пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она уточнила, что лидеры Франции, России и Германии обсуждали широкую повестку дня, которая включала в себя не только ситуацию на Донбассе.

Читайте такжеДипломат рассказал, зачем РФ переговоры по Донбассу без Украины"Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона. Тем не менее, Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься", – подчеркнула Мендель.

Представитель Зеленского заверила, что Украина поддерживает теплые отношения с Францией и Германией, а Евросоюз в целом видит как надежного партнера для Киева. Она напомнила, что ЕС сохраняет санкции против России за вторжение на Донбасс и оккупацию Крыма.

В завершение она подчеркнула, что Киев намерен использовать "все возможности и площадки для продвижения к миру".

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

Верховная Рада 30 марта приняла постановление с осуждением обострения Россией боевых действий на Донбассе 26 марта, в результате которого четверо украинских военных погибли, а двое получили ранения. Парламент призвал Москву вывести свои войска с территории Украины и выполнить все свои обязательства в рамках существующих договоренностей. Также Рада призвала мировое сообщество усилить давление на Москву.

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в невыполнении договоренностей по Донбассу и заявил, что вооруженный конфликт не удается урегулировать из-за того, что Киев не намерен вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР".

При этом Песков, комментируя планы Кремля провести отдельные переговоры с Францией и Германией по Донбассу, согласился с тем фактом, что без Украины урегулировать конфликт нельзя.