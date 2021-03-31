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В ОП нашли повод для радости во встрече "нормандской тройки" без Киева

31 марта 2021, 12:15
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У Зеленского впервые прокомментировали встречу Меркель, Макрона и Путина по Донбассу – без участия Украины.

У Зеленского отреагировали на встречу по Донбассу без Киева
У Зеленского отреагировали на встречу по Донбассу без Киева / УНИАН

В Офисе президента прокомментировали видеопереговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина, на которой стороны обсудили в том числе и ситуацию на Донбассе. При этом президент Украины Владимир Зеленский на встречу приглашен не был.

"Мы четко придерживаемся позиции, что никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины. Лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране", – заявила в комментарии Украинской правде пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она уточнила, что лидеры Франции, России и Германии обсуждали широкую повестку дня, которая включала в себя не только ситуацию на Донбассе.

Читайте такжеДипломат рассказал, зачем РФ переговоры по Донбассу без Украины"Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона. Тем не менее, Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься", – подчеркнула Мендель.

Представитель Зеленского заверила, что Украина поддерживает теплые отношения с Францией и Германией, а Евросоюз в целом видит как надежного партнера для Киева. Она напомнила, что ЕС сохраняет санкции против России за вторжение на Донбасс и оккупацию Крыма.

В завершение она подчеркнула, что Киев намерен использовать "все возможности и площадки для продвижения к миру".

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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