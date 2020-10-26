В Слуге народа отреагировали на результаты опроса Зеленского по Донбассу

В партии Владимира Зеленского пока не уверены в целесообразности создания свободной экономической зоны на Донбассе.
Реализация инициативы, связанной с созданием свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях, пока находится под вопросом, поскольку, учитывая уровень поддержки данного предложения в рамках опроса, она требует дискуссии в украинском обществе.
Об этом заявил первый заместитель главы партии Слуга народа Александр Корниенко, сообщает агентство Интерфакс-Украина.
"Что касается свободной экономической зоны, то с учетом масштаба поддержки этот вопрос еще требует дискуссии в обществе", - подчеркнул нардеп.
Примечательно, в рамках всеукраинского опроса "5 вопросов от президента", инициативу создания свободной экономической зоны на Донбассе положительно оценили лишь 46,7 % участников мероприятия (по данным обработки 74% анкет, - ред.), тогда как 46,48% выступают против этого.Читайте такжеОпрос Зеленского - полный провал
Свободная экономическая зона на Донбассе
- В августе вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что специальная комиссия при правительстве разрабатывает программу инновационной экономической зоны на Донбассе. После реинтеграции оккупированных территорий программа должна заработать и в ОРДЛО.
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук выступил с идеей создания свободной экономической зоны в ОРДЛО. По его словам, это окажет положительное влияние на экономическую ситуацию на данных районах.
- Согласно исследованию Киевского международного института социологии, создания СЭЗ на Донбассе в ходе опроса Зеленского больше всего поддержали сторонники партии ОПЗЖ, меньше всего – избиратели Европейской солидарности.