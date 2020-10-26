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В Слуге народа отреагировали на результаты опроса Зеленского по Донбассу

26 октября 2020, 17:21

В партии Владимира Зеленского пока не уверены в целесообразности создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Корниенко
Вопрос экономической зоны для Донбасса требует дискуссии - Корниенко УНИАН

Реализация инициативы, связанной с созданием свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях, пока находится под вопросом, поскольку, учитывая уровень поддержки данного предложения в рамках опроса, она требует дискуссии в украинском обществе.

Об этом заявил первый заместитель главы партии Слуга народа Александр Корниенко, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

"Что касается свободной экономической зоны, то с учетом масштаба поддержки этот вопрос еще требует дискуссии в обществе", - подчеркнул нардеп.

Примечательно, в рамках всеукраинского опроса "5 вопросов от президента", инициативу создания свободной экономической зоны на Донбассе положительно оценили лишь 46,7 % участников мероприятия (по данным обработки 74% анкет, - ред.), тогда как 46,48% выступают против этого.Читайте такжеОпрос Зеленского - полный провал

Свободная экономическая зона на Донбассе

Слуга народа Свободная экономическая зона Александр Корниенко новости Донбасса опрос Зеленского
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