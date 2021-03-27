В Слуге народа рассказали о реакции Тупицкого на указ Зеленского

Тупицкий и судья Касминин в судебном порядке попытаются оспорить решение Зеленского - Корниенко / УНИАН

Судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент Владимир Зеленский уволил своим указом, попытаются оспорить данное решение. Они попробуют изменить ситуацию, поэтому Верховная Рада должна обеспечить контроль над процессом "передачи власти" в КСУ, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Нардеп напомнил, что после отстранения Тупицкий продолжал ходить на работу и руководил секретариатом суда. Ожидается сопротивление по вопросам увольнения главы КСУ и судьи Александра Касминина, поэтому Верховная Рада должна взять под контроль данную ситуацию.

"Я думаю, что наши оппоненты точно на этом не остановятся. Нужно нам в понедельник наблюдать и быть готовыми к депутатскому контролю ситуации "передачи власти", - сказал Корниенко.

По его словам, Тупицкий и Касминин попытаются оспорить решение Зеленского в судебном порядке. Вопрос состоит не в юридических процедурах, а в основаниях, которым руководствовался глава государства при принятии такого решения.Читайте такжеУ Зеленского обвинили Тупицкого в поддержке оккупации Крыма

"Президент опирается в своих указах на заявление Верховной Рады о признании Революции достоинства важным фактом украинской истории, о том, что режим Януковича привел к таким трагическим событиям, решение СНБО по Харьковским соглашениям тоже важно", - подчеркнул Александр Корниенко.

Дело Александра Тупицкого