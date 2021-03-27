В Слуге народа рассказали о реакции Тупицкого на указ Зеленского

Верховная Рада должна взять под контроль процесс "передачи власти" в Конституционном суде, сказал Александр Корниенко.
Судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент Владимир Зеленский уволил своим указом, попытаются оспорить данное решение. Они попробуют изменить ситуацию, поэтому Верховная Рада должна обеспечить контроль над процессом "передачи власти" в КСУ, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава партии Слуга народа Александр Корниенко.
Нардеп напомнил, что после отстранения Тупицкий продолжал ходить на работу и руководил секретариатом суда. Ожидается сопротивление по вопросам увольнения главы КСУ и судьи Александра Касминина, поэтому Верховная Рада должна взять под контроль данную ситуацию.
"Я думаю, что наши оппоненты точно на этом не остановятся. Нужно нам в понедельник наблюдать и быть готовыми к депутатскому контролю ситуации "передачи власти", - сказал Корниенко.
По его словам, Тупицкий и Касминин попытаются оспорить решение Зеленского в судебном порядке. Вопрос состоит не в юридических процедурах, а в основаниях, которым руководствовался глава государства при принятии такого решения.Читайте такжеУ Зеленского обвинили Тупицкого в поддержке оккупации Крыма
"Президент опирается в своих указах на заявление Верховной Рады о признании Революции достоинства важным фактом украинской истории, о том, что режим Януковича привел к таким трагическим событиям, решение СНБО по Харьковским соглашениям тоже важно", - подчеркнул Александр Корниенко.
Дело Александра Тупицкого
- Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого 28 декабря прошлого года вызвали на допрос в генпрокуратуру с целью дачи показаний по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий проигнорировал вызов на допрос, после чего в Офисе генпрокурора обратились к Зеленскому с просьбой отстранить Тупицкого с должности главы КСУ из-за уголовного дела.
- Президент Зеленский 29 декабря по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны принял решение отстранить Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ на 2 месяца.
- В КСУ 5 января прошло заседание, по итогам которого судьи заявили о неправомерном отстранении Тупицкого. Согласно версии инстанции, судья Конституционного суда может быть отстранен только в случае задержания или заключения под стражу.
- Верховный суд Украины 3 февраля отказался открывать производство по вопросу соответствия закону отстранения Тупицкого с поста председателя КСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта отменил указ Януковича от 13 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой КСУ. В указе главы государства отмечено, что решение принято в интересах государственной безопасности.