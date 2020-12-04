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В Верховной Раде назвали главную проблему в ситуации с КСУ

4 декабря 2020, 16:50
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Украина не сможет выйти из конституционного кризиса принятием закона об электронных декларациях, утверждает Дмитрий Разумков.

Разумков
Рада пока не может рассмотреть проекты закона о деятельности КСУ - Разумков / УНИАН

Верховная Рада приняла закон о возвращении ответственности за ложь в электронных декларациях, однако это не решит ситуацию с конституционным кризисом. Для урегулирования вопроса с КСУ нужно дождаться, пока проекты законов о деятельности суда одобрит Венецианская комиссия.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в пятницу, 4 декабря, в ходе своего брифинга, комментируя принятие парламентом решения по электронным декларациям.

По его словам, закон об е-декларациях – это не выход из ситуации, сложившейся в результате решения КСУ по антикоррупционным законам. Чтобы решить проблему, нужно создать условия оптимальной работы Национального агентства по предупреждению коррупции с учетом рекомендаций КСУ и наладить механизм взаимодействия всех ветвей государственной власти.

"Из конституционного кризиса мы не сможем выйти этим законом. По большому счету, есть три позиции, которые надо нам решить. Первое - это восстановление ответственности, и мы сегодня это сделали. Второе - это создание условий нормальной работы НАПК, с учетом тех позиций, которые были отражены в решении Конституционного суда. и третий вопрос - это создание баланса в различных вертикалях власти и прогнозируемость решений", - сказал Разумков.Читайте такжеСтало известно о договореностях властей по ситуации с КСУ

Также он уточнил, что вопрос о самой деятельности КСУ урегулировать пока не могут, поскольку инициаторы законопроектов просят дождаться вердикта Венецианской комиссии по данному вопросу.

"Есть законопроекты, по которым субъекты законодательной инициативы обратились с предложением пока их не рассматривать, чтобы дождаться заключения Венецианской комиссии", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Конституционный кризис в Украине

  • КСУ 27 октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающую уголовную ответственность за внесения государственными служащими недостоверных данных в электронные декларации. Вердикт суда заблокировал работу НАПК и запретил агентству проводить работу по мониторингу электронных деклараций и вести соответствующий реестр.
  • На срочном заседании СНБО во главе с президентом Владимиром Зеленским было принято решение о восстановлении антикоррупционного законодательства. Глава государства внес в Раду проект закона №4288, предусматривающий признание решения КСУ "ничтожным" и увольнение судей Конституционного суда.
  • 4 декабря Рада приняла в целом проект закона №4460-д, которым восстановила уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях. Наказание за недостоверное декларирование теперь предусматривает штраф и возможное ограничение свободы сроком до 2 лет.

Верховная Рада КСУ электронное декларирование Дмитрий Разумков новости Украины
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