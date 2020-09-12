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Венедиктова раскрыла подробности увольнения Пискуна

12 сентября 2020, 15:00

Пискун подал заявление об увольнении в связи с активной политической деятельностью, поделилась генпрокурор.

Венедиктова объяснила, почему Пискун перестал быть ее советником – Венедиктова новости
Ирина Венедиктова объяснила, почему Святослав Пискун перестал быть ее советником / Скриншот

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что экс-генпрокурор Святослав Пискун сам подал заявление об увольнении с должности ее внештатного советника.

Пискун подал заявление об увольнении по конкретной причине, рассказала глава Генпрокуратуры в интервью журналисту и телеведущему Савику Шустеру, которое опубликовано на его канале в YouTube.

Собеседница добавила, что увольнение вызвано тем, что бывший генпрокурор проявляет очень большую активность в политике.

"Заявление об увольнении он подал сам. И это было вызвано тем, что он очень активно занимается политической деятельностью…", – заявила глава ГПУ.

  • Напомним, в конце июля текущего года появилась информация, что Святослав Пискун стал внештатным советником Ирины Венедиктовой. Венедиктова подписала приказ о назначении Пискуна советником 27 июля.
  • В конце августа Пискун заявил, что написал заявление на увольнение с должности советника по собственному желанию.
  • По его словам, увольнение связано, в частности, с судебными исками о пересчете пенсий более 3,5 тысячам работников прокуратуры, которым нужна справка от генпрокурора, на основании которой им могут пересчитать выплаты.
Ирина Венедиктова Святослав Пискун увольнение
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