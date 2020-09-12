Венедиктова раскрыла подробности увольнения Пискуна

Ирина Венедиктова объяснила, почему Святослав Пискун перестал быть ее советником / Скриншот

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что экс-генпрокурор Святослав Пискун сам подал заявление об увольнении с должности ее внештатного советника.

Пискун подал заявление об увольнении по конкретной причине, рассказала глава Генпрокуратуры в интервью журналисту и телеведущему Савику Шустеру, которое опубликовано на его канале в YouTube.

Собеседница добавила, что увольнение вызвано тем, что бывший генпрокурор проявляет очень большую активность в политике.

"Заявление об увольнении он подал сам. И это было вызвано тем, что он очень активно занимается политической деятельностью…", – заявила глава ГПУ.