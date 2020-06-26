"Зеленский сделал": СМИ Херсона устроили президенту бойкот

СМИ не разрешили освещать рабочий визит в Херсонскую область / УНИАН

В пятницу, 26 июля, глава государства Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Херсонскую область, но журналистам не предоставили возможности освещать эту поездку.

В ответ на запрет представители СМИ устроили флешмоб - начали публиковать новости с заголовками о приезде Зеленского и его "эксклюзивными комментариями", на месте которых оставили пустоту.

Издание Первый региональный пояснило: "Освещать его (Зеленского, - ред.) пребывание в области разрешено только лояльным к главе государства СМИ. Приглашение они получали персонально от начальницы управления информационной политики облгосадминистрации Натальи Дзюбы. Хотя должны были разместить анонс на официальном сайте ОГА, чего не было сделано".

В то же время, пребывание Зеленского в Херсонской области широко освещает официальный сайт главы государства. Он, в частности, содержит материалы с заголовками "Глава государства ознакомился с реконструкцией аэропорта" Херсон "и получил в подарок крымскотатарский флаг", "Владимир Зеленский принял участие в церемонии подписания соглашения о первой морскую концессию в Украине", "Большая стройка" Президент ознакомился с капитальным ремонтом Чернобаевского учебно-воспитательного комплекса на Херсонщине "и" Владимир Зеленский осмотрел работу пункта габаритно-весового контроля в Херсонской области".

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что решил отправить в отставку председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого задержали правоохранители по подозрению в вымогательстве 1,8 млн грн.

Также отметим, согласно результатам социологического опроса, проведенного в конце апреля Центром Разумкова, 36,7% украинцев оценили деятельность президента Украины Владимира Зеленского за первый год пребывания у власти как "хорошо" или "очень хорошо".