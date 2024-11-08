Впереди решающие недели: Байден может изменить позицию по ударам вглубь РФ – нардеп

Байдену уже нечего терять, в течение двух месяцев он будет передавать власть Трампу, сказал Егор Чернев.

https://glavred.info/politics/vperedi-reshayushchie-nedeli-bayden-mozhet-izmenit-poziciyu-po-udaram-vglub-rf-nardep-10612568.html Ссылка скопирована

Теперь Байден способен снять табу на удары оружием США вглубь РФ - Чернев / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Главное из заявления Чернева:

Байден может снять табу на удары вглубь России

Соратники Трампа могут выступать против ряда решений

Позиция Трампа будет понятна исходя из его заявлений

Администрация президента США Джо Байдена способна изменить свою позицию относительно разрешения для Украины на удары вглубь территории агрессора России. Следующие несколько недель могут стать решающими. Об этом заявил народный депутат, заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности, представитель Верховной Рады в ПА НАТО Егор Чернев.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что выборы в США были "резким" предохранителем от политических решений. Но теперь у Байдена фактически развязаны руки.

видео дня

"Сейчас выборы прошли, я не исключаю того, что будет смена позиции в кабинете администрации Байдена. Тем более, что нечего ему уже чего терять. У него осталось два месяца передачи власти", - отметил Чернев.

Что может помешать решению Байдена

Депутат акцентировал внимание и на том, что передача власти в Соединенных Штатах проходит постепенно. Представители Трампа уже заходят в администрацию, поэтому возможны некоторые ограничения в вопросах принятия решений.

"Хотя чем ближе к инаугурации, тем ограничений будет больше. Но пока свобода действий точно есть в кабинете Байдена. Я думаю, что ближайшие несколько недель должны быть решающими, показательными как будет действовать администрация Байдена. Ну, и в принципе будут понятны позиции Трампа по вопросам Украины, в том числе", - сказал нардеп.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Также Его Чернев подчеркнул, что отношение Трампа к вопросам Украины до вступления на президентский пост можно будет понять путем анализа его заявлений и предложений.

Удары вглубь России оружием США – что об этом известно:

Как сообщал Главред, министр обороны США Ллойд Остин говорил, что Украина может победить РФ и без разрешения на удары иностранным оружием вглубь вражеской территории. По его словам, Силы обороны эффективно применяют дроны, которые производит украинская военная промышленность.

Позиция Белого дома по ударам вглубь РФ остается прежней, ранее говорил представитель президентской администрации Джон Кирби. Штаты по-прежнему не разрешают Украине применять американское оружие на большой дальности.

Байдену посоветовали не разрешать ВСУ бить вглубь России, написали журналисты Fox News. Американцы считают, что такое решение не изменило бы ход войны, поскольку россияне переместили свои военные самолеты за пределы досягаемости ракет ATACMS.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред