УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Непростая встреча": Ермак поведал, о чем удалось договориться в Берлине

Глава Офиса президента сообщил о результатах переговоров.

10 июля 2020, 18:48
Ермак
Ермак поведал о результатах переговоров в Берлине / УНИАН

В офисе президента заявили о росте поддержки позиции Украины по Донбассу после переговоров в Берлине политсоветников нормандской четверки.

Об этом сказал на брифинге в пятницу, 10 июля глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет пресс-служба ведомства.

Он отметил, что это была первая встреча, в которой участвовал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Она продолжалась около 11 часов. По словам Ермака, встреча была "непростой".

"Начались они с распространения в Шпигеле фейка, якобы есть какая-то позиция, с которой Российская делегация... Программа, которую якобы российская делегация должна была предложить, ничего такого на переговорах не было и не обговаривалось, и официально этого документа никто не видел", - заявил Ермак.

Читайте такжеУголовное наказание за "слив" прослушек чиновников: Ермак дал объяснение

"Может быть, это было психологическое давление, но давить на нас невозможно", - добавил он.

Он также сказал, что "Украина сегодня действительно доминирует в переговорах и в международных партнеров нет сомнений, что Украина настойчиво идет по пути выполнения своих обязательств".

"Наверное, мы никогда не чувствовали настолько сильно поддержки со стороны наших международных партнеров, как на последней встрече в Берлине. Кроме того, сейчас никаких условий, никаких предпосылок для снятия санкций против России нет, речь об этом вообще не идет. Все очень хорошо оценивают усилия Украины", - заявил Ермак.

Он также сообщил, что сейчас идет подготовка механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня. Продолжаются и переговоры по обмену, который может пройти в ближайшее время, стороны близки к утверждению плана по разминированию.

Кроме того, в Берлине рассматривала имплементацию формулы Штайнмайера.

"Если формула присутствия и участия представителей территорий, которых предложила Украина будет работать - это станет мощным шагом для того, чтобы законодательные акты, которые предопределены минскими договоренностями, начали рассматриваться в Верховной Раде и были вынесены на публичное обсуждение", - заявил Ермак.

Как писал Главред,никаких оснований для проведения очередного саммита в нормандском формате по состоянию на сегодня нет. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Также напомним, саммит в "нормандском формате" - встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России - состоится после того, как будут выполнены условия парижского саммита, который прошел в декабре 2019 года. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников.

Андрей Ермак новости Украины Берлин переговоры Минск
Сейчас вы просматриваете новость «"Непростая встреча": Ермак поведал, о чем удалось договориться в Берлине». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:56
Людей эвакуируют: мощный лесной пожар перекинулся на свалку Северодонецка
18:52
"Не могу дышать": беременная пацанка попала в больницу
18:48
"Непростая встреча": Ермак поведал, о чем удалось договориться в Берлине
18:22
Скандал из-за Саакашвили: в МИД Грузии вызвали украинского посла
18:14
"Маленькие титьки": Наталья Бочкарева прикрыла подушкой наготу
18:14
Нудизм в центре города: в Кременчуге голая женщина искупалась в фонтане Видео
17:45
Под Днепром подростки-вандалы разгромили вагон Укрзализныци Видео
17:40
"Выход Украины из соглашений": у Путина отреагировали на пересмотр Минска-2
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 119 и 120 серии 09-07-2020 Видео
17:09
Мать-и-Мачеха: польза и опасные побочные эффекты для здоровья
16:54
В Украине планируют закрыть ряд пляжей: названа причина
16:37
Нидерланды подают иск против РФ из-за сбитого борта МН17 Видео
16:28
НеВоНа - Alyosha выпустила новый клип Видео
16:03
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия" Видео
15:59
Стало известно, что случилось на iOS с Вайбер, Приват24, Монобанк и другими приложениями
15:56
"Мы – заложники": абитуриенты рассказали, как их незаконно удерживают в воинских частях Видео
15:45
Комаровский сказал, стоит ли украинцам бояться бубонной чумы из Китая Видео
15:43
Уволенный экс-глава налоговой Верланов попал в топ-40 самых влиятельных политиков
15:30
Кесарево сечение: показания и факторы риска
15:24
Ляшко "по-британски" покатал Тимошенко в авто ногами вверх Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять