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Встреча Зеленского и Меркель: Климкин заявил о новых угрозах для Украины

19 августа 2021, 00:44
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Германии нужна спокойная ситуация с Украиной, как с военной точки зрения, так и с точки зрения энергетической безопасности.

Меркель
Меркель приедет с визитом в Киев 22 августа / Фото Униан

Грядущая встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель несет потенциальную опасность. Поэтому Зеленскому или его команде нужно обязательно провести консультации с США, Евросоюзом, с Польшей и выстроить четкую матрицу игры. Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я вижу большие риски. Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях", - сказал Климкин в комментарии изданию Obozrevatel.

По его словам, цель Меркель не в том, чтобы создать новую спираль нестабильности. Наоборот, Германии нужна спокойная ситуация с Украиной, как с военной точки зрения, так и с точки зрения энергетической безопасности.

"Если посмотреть на ситуацию из Берлина – с одной стороны, Путин с Лукашенко, классические автократы. С другой – западные общества. В центре – Украина, гибридное общество. Мы не являемся западными, но и не являемся авторитарным обществом. С точки зрения экономики мы также гибридные. Эта гибридность по определению нестабильна. Меркель как фанат стабильности это очень хорошо понимает. И понимает, что ситуация может расшатываться или внутри страны, или из России", - объяснил экс-глава МИД.

"Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры. Время для этого есть, хотя его и немного", - резюмировал Климкин.

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Визит Ангелы Меркель в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа ожидает визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев. В ходе переговоров лидеры двух государств должны обсудить важные вопросы украино-немецкого сотрудничества.

На Банковой позже уточнили, что Зеленский и Меркель, в первую очередь, обговорят вопросы запуска газопровода Северный поток-2. Киеву нужны гарантии в связи с введением в эксплуатацию трубопровода Газпрома. Кроме того, также планируется обсуждение перезапска переговоров по Донбассу.

Также известно, что перед встречей с Зеленским 20 августа Меркель отправится с визитом в Москву для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе дискуссии стороны планируют обсудить немецко-российские отношения, а также актуальные вопросы международной политики.

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